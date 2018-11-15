Луцькі копи повернули власникам загублені документи
Сьогодні, 03:08
Завдяки луцьким патрульним громадяни отримали загублені документи.
Повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Спочатку на службу 102 надійшло повідомлення, що діти знайшли посвідчення учасника бойових дій військовослужбовця. Перевіривши громадянина по базі, інспектори встановили його місце проживання та привезли посвідчення чоловікові з Нацгвардії.
Пізніше патрульні знайшли паспорт та ідентифікаційний код пенсіонерки-лучанки. І тут поліцейські вирішили проявити турботу про жінку та привезли документи їй додому.
"Звісно, люди висловили вдячність нашим інспекторам. Заради цього ми служимо і захищаємо!", - кажуть патрульні.
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Повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Спочатку на службу 102 надійшло повідомлення, що діти знайшли посвідчення учасника бойових дій військовослужбовця. Перевіривши громадянина по базі, інспектори встановили його місце проживання та привезли посвідчення чоловікові з Нацгвардії.
Пізніше патрульні знайшли паспорт та ідентифікаційний код пенсіонерки-лучанки. І тут поліцейські вирішили проявити турботу про жінку та привезли документи їй додому.
"Звісно, люди висловили вдячність нашим інспекторам. Заради цього ми служимо і захищаємо!", - кажуть патрульні.
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