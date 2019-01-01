Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки. ВІДЕО 18+





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Одна з них отримала серйозні травми обличчя. Свідки аварії намагалися зрушити автобус, щоб допомогти людині під ним.



За попередньою інформацією, всіх постраждалих госпіталізували.



Після ДТП очевидці накинулися на водія маршрутки з кулаками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві у районі станції метро Дорогожичі водій маршрутки №155 збив трьох жінок пішохідному переході. Очевидці ДТП розповідають, що автобус не зупинився на заборонний сигнал світлофора.Повідомляє Київ Оперативний Одна з них отримала серйозні травми обличчя. Свідки аварії намагалися зрушити автобус, щоб допомогти людині під ним.За попередньою інформацією, всіх постраждалих госпіталізували.Після ДТП очевидці накинулися на водія маршрутки з кулаками.

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