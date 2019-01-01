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Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки. ВІДЕО 18+

Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки. ВІДЕО 18+
У Києві у районі станції метро Дорогожичі водій маршрутки №155 збив трьох жінок пішохідному переході. Очевидці ДТП розповідають, що автобус не зупинився на заборонний сигнал світлофора.

Повідомляє Київ Оперативний.

Одна з них отримала серйозні травми обличчя. Свідки аварії намагалися зрушити автобус, щоб допомогти людині під ним.

За попередньою інформацією, всіх постраждалих госпіталізували.

Після ДТП очевидці накинулися на водія маршрутки з кулаками.


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Теги: маршрутка, автобус, аварія, збив, пішохідний перехід
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