Збив трьох дівчат: у Києві влаштували самосуд над водієм маршрутки. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 00:21
У Києві у районі станції метро Дорогожичі водій маршрутки №155 збив трьох жінок пішохідному переході. Очевидці ДТП розповідають, що автобус не зупинився на заборонний сигнал світлофора.
Повідомляє Київ Оперативний.
Одна з них отримала серйозні травми обличчя. Свідки аварії намагалися зрушити автобус, щоб допомогти людині під ним.
За попередньою інформацією, всіх постраждалих госпіталізували.
Після ДТП очевидці накинулися на водія маршрутки з кулаками.
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Повідомляє Київ Оперативний.
Одна з них отримала серйозні травми обличчя. Свідки аварії намагалися зрушити автобус, щоб допомогти людині під ним.
За попередньою інформацією, всіх постраждалих госпіталізували.
Після ДТП очевидці накинулися на водія маршрутки з кулаками.
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