Вихованці волинського військового ліцею на один день стали нацгвардійцями. ФОТО





Екскурсія відбулася 21 березня, незадовго до Дня Нацгвардії, завдяки соціальному профорієнтаційному проекту «День професії», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з розважальним центром «Промінь», - пише



Тридцять зацікавлених та активних ліцеїстів дізналися про озброєння нацгвардійців та навіть на швидкість спробували одягнути на себе екіпірування.



Особливу цікавість у хлопців-ліцеїстів викликала зброя, тому не потримати її у руках було б неправильно.



Окрім цього вихованцям ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою нацгвардійці розповіли про завдання військового формування із правоохоронними функціями та поділися своїм досвідом виконання завдань.



«Цей захід був попередньо запланований з Громадянським Рухом «СВІДОМІ» та керівництвом нашої військової частини. Особовий склад Національної гвардії в тому числі і я не одноразово долучаємося до так званих днів відкритих дверей, де учні загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів області можуть прийти і ознайомитися з діяльністю частини і Нацгвардії в цілому. Сьогодні провели інтерактивну гру, де кожен ліцеїст спробував відчути на собі долю військовослужбовця. Вони одягали екіпіровку, розкладали зброю. Ціль заходу досягнута. Я думаю, що кожен ліцеїст зрозумів долю військовослужбовця, де потрібно кожен момент бути готовим до виконання завдань», – зауважив в. о. заступника командира частини по роботі з особовим складом капітан Віктор Куртін.



Своєю чергою координаторка проекту Христина Назар переконана, що такі заходи допомагають молоді визначитися зі своєю професією та покликанням.



«Ми розуміємо, наскільки важливо свідомо захищати нашу державу і саме ці старшокласники у майбутньому хочуть обрати відповідну спеціальність. Тож і вирішили, що варто поспілкуватися із професіоналами своєї справи, ознайомитися з інвентарем і усвідомити, наскільки це серйозно і відповідально», – переконана Христина Назар.



Варто зауважити, що й ліцеїсти підтримали думку координаторки проекту.



Так вихованець ліцею Станіслав Корчик розповів, що захід йому був корисним.



«Мені сподобалася дубинка, бронежилет і наколінники. Налікотники тяжко вдягати, а от наколінники при ходьбі не заважають і зручні. Захід дуже корисний, адже я тепер буду знати, як оборонятися. Також отримав чимало корисної інформації для свого розвитку. Можливо й пов’яжу своє життя із цією роботою», – резюмував Станіслав.



Нагадаємо, що проект громадської організації, засновником якої є Андрій Покровський, спрямований допомогти учням 9-10-х класів зробити виважений, свідомий та поміркований вибір майбутньої професії. Ініціатива передбачає відвідування школярами місцевих організацій, підприємств та установ. Як запевняють у Громадянському Русі «СВІДОМІ», це чудова можливість для старшокласників переконатися у правильному виборі та зрозуміти усі нюанси омріяної роботи. У школах старшокласників формують у групи за професіями, які їх цікавлять. А потім вони йдуть до вибраної установи, яка відповідає обраному фахові.



У рамках «Дня професії» луцькі школярі вже відвідали управління патрульної поліції у Волинській області, підприємство «Кромберг&Шуберт» та Modern-Expo Group.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихованці Волинського обласного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні відвідали військову частину 1141 Національної гвардії України, яка розташована у Луцьку.Екскурсія відбулася 21 березня, незадовго до Дня Нацгвардії, завдяки соціальному профорієнтаційному проекту «День професії», який реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно з розважальним центром «Промінь», - пише Конкурент Тридцять зацікавлених та активних ліцеїстів дізналися про озброєння нацгвардійців та навіть на швидкість спробували одягнути на себе екіпірування.Особливу цікавість у хлопців-ліцеїстів викликала зброя, тому не потримати її у руках було б неправильно.Окрім цього вихованцям ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою нацгвардійці розповіли про завдання військового формування із правоохоронними функціями та поділися своїм досвідом виконання завдань.«Цей захід був попередньо запланований з Громадянським Рухом «СВІДОМІ» та керівництвом нашої військової частини. Особовий склад Національної гвардії в тому числі і я не одноразово долучаємося до так званих днів відкритих дверей, де учні загальноосвітніх шкіл і вищих навчальних закладів області можуть прийти і ознайомитися з діяльністю частини і Нацгвардії в цілому. Сьогодні провели інтерактивну гру, де кожен ліцеїст спробував відчути на собі долю військовослужбовця. Вони одягали екіпіровку, розкладали зброю. Ціль заходу досягнута. Я думаю, що кожен ліцеїст зрозумів долю військовослужбовця, де потрібно кожен момент бути готовим до виконання завдань», – зауважив в. о. заступника командира частини по роботі з особовим складом капітанСвоєю чергою координаторка проектупереконана, що такі заходи допомагають молоді визначитися зі своєю професією та покликанням.«Ми розуміємо, наскільки важливо свідомо захищати нашу державу і саме ці старшокласники у майбутньому хочуть обрати відповідну спеціальність. Тож і вирішили, що варто поспілкуватися із професіоналами своєї справи, ознайомитися з інвентарем і усвідомити, наскільки це серйозно і відповідально», – переконана Христина Назар.Варто зауважити, що й ліцеїсти підтримали думку координаторки проекту.Так вихованець ліцеюрозповів, що захід йому був корисним.«Мені сподобалася дубинка, бронежилет і наколінники. Налікотники тяжко вдягати, а от наколінники при ходьбі не заважають і зручні. Захід дуже корисний, адже я тепер буду знати, як оборонятися. Також отримав чимало корисної інформації для свого розвитку. Можливо й пов’яжу своє життя із цією роботою», – резюмував Станіслав.Нагадаємо, що проект громадської організації, засновником якої є, спрямований допомогти учням 9-10-х класів зробити виважений, свідомий та поміркований вибір майбутньої професії. Ініціатива передбачає відвідування школярами місцевих організацій, підприємств та установ. Як запевняють у Громадянському Русі «СВІДОМІ», це чудова можливість для старшокласників переконатися у правильному виборі та зрозуміти усі нюанси омріяної роботи. У школах старшокласників формують у групи за професіями, які їх цікавлять. А потім вони йдуть до вибраної установи, яка відповідає обраному фахові.У рамках «Дня професії» луцькі школярі вже відвідали управління патрульної поліції у Волинській області, підприємство «Кромберг&Шуберт» та Modern-Expo Group.

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