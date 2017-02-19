Кожне дерево – як символ Героя: на честь загиблих волинян висадили алею. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко побував з робочим візитом у Маневицькому районі.
Поїздка відбулася у четвер, 21 березня, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА у facebook.
Так, губернатор взяв участь в акції «Закладання алеї пам’яті Героїв нашого району загиблих в російсько-українській війні» з нагоди Міжнародного дня лісів.
Під час заходу стало відомо, що в Маневицькому районі 18 загиблих учасників АТО. Тож в пам`ять про них керівники області, району, діти з обмеженими можливостями та вихованці шкільних лісництв висадили 18 дерев-туй. Захід був ініційований директором районного центру творчості дітей та юнацтва Валентиною Ковальчук.
Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко пригадав, що до приїзду на Волинь востаннє садив дерева в місті Обухів Київської області весною 2017 року. А потім – на Волині.
"Минулого року на Волині ми висадили декілька гектарів лісу. Потім садили фруктові дерева у Ратному під час відкриття дитячого садочку. А тепер – алею у Маневичах. Тут задумали хорошу справу. Дерева виростуть – а пам`ять залишиться. Кожне дерево – як символ Героя, що загинув на війні", – розповів Олександр Ілліч.
Окрім того, голова ОДА відвідав Центр творчості дітей та юнацтва, ознайомився з успіхами розвитку сфери послуг в рамках адміністративно –територіальної реформи на прикладі роботи ЦНАПу Маневицького району.
Також Олександр Савченко вперше відвідав новостворений інклюзивно-ресурсний центр та відзначив, що це один з найкращих центрів в області. А на прикладі навчально-виховного комплексу «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія» високопосадовець проаналізував реалізацію проекту «Нова українська школа» в Маневицькому районі.
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Поїздка відбулася у четвер, 21 березня, - йдеться на сторінці голови Волинської ОДА у facebook.
Так, губернатор взяв участь в акції «Закладання алеї пам’яті Героїв нашого району загиблих в російсько-українській війні» з нагоди Міжнародного дня лісів.
Під час заходу стало відомо, що в Маневицькому районі 18 загиблих учасників АТО. Тож в пам`ять про них керівники області, району, діти з обмеженими можливостями та вихованці шкільних лісництв висадили 18 дерев-туй. Захід був ініційований директором районного центру творчості дітей та юнацтва Валентиною Ковальчук.
Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко пригадав, що до приїзду на Волинь востаннє садив дерева в місті Обухів Київської області весною 2017 року. А потім – на Волині.
"Минулого року на Волині ми висадили декілька гектарів лісу. Потім садили фруктові дерева у Ратному під час відкриття дитячого садочку. А тепер – алею у Маневичах. Тут задумали хорошу справу. Дерева виростуть – а пам`ять залишиться. Кожне дерево – як символ Героя, що загинув на війні", – розповів Олександр Ілліч.
Окрім того, голова ОДА відвідав Центр творчості дітей та юнацтва, ознайомився з успіхами розвитку сфери послуг в рамках адміністративно –територіальної реформи на прикладі роботи ЦНАПу Маневицького району.
Також Олександр Савченко вперше відвідав новостворений інклюзивно-ресурсний центр та відзначив, що це один з найкращих центрів в області. А на прикладі навчально-виховного комплексу «Маневицька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2-гімназія» високопосадовець проаналізував реалізацію проекту «Нова українська школа» в Маневицькому районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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