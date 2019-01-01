У сільській школі на Волині відкрили відремонтований спортзал за 7 мільйонів. ФОТО

У школі села Седлище Любешівського району – нова спортивна зала.Про це повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Справжнє свято влаштували школярі Седлищенської ЗОШ з нагоди відкриття довгоочікуваної спортзали, яке відбулося 22 березня 2019 року. Завітав на відкриття і голова облдержадміністрації"Свято для усіх. Єдине, можливо, що свято зробили значимішим, ніж потрібно. Адже це наша буденна робота – побудувати та відкрити спортивну залу. Але зрозуміло, що діти, які очікували декілька років, надзвичайно раді. На сьогодні зала готова на 98 відсотків, але спортінвентар фактично увесь є. Тож вірю, що через декілька років Україна отримає нових чемпіонів", - зауважив Олександр Савченко.До слова, очільник області подарував у спортзалу м’ячі, волейбольну сітку та спортивні мати.Слід відзначити, що за розмірами спортивна зали нині є найбільшою у Любешівському районі. Окрім того, проектом передбачили спорудження санвузлів, двох роздягалень, а також окремих душових. Є тут і окрема кімната для спортінвентаря. Загалом, це велике та просторе місце для занять спортом із сучасною вентиляцією та великими вікнами.Нагадаємо, що будівництво спортивної зали розпочали у 2017 році. Його кошторисна вартість становить 6 млн 987 тис. грн. Левова частка цих коштів (понад 6 млн грн) – з Державного фонду регіонального розвитку. Долучилися також місцеві бюджети: 328,5 тис. грн у 2017 році виділили з районного бюджету, а 395,559 тис. грн – кошти ОТГ у 2018 році.Добудова дозволила об’єднати три приміщення школи – їдальню та спортзал із навчальними класами. Раніше, аби потрапити на обід, учням доводилося виходити на вулицю.