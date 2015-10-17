На Волині посвята у ліцеїсти пройшла під прапором з фронту, який подарували бійці АТО

Сухомлін Оксаною Христофорівною підготували програму, запросили вчителів та своїх послідовників – учнів 9-Б класу.



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Свято проходило динамічно та цікаво: ведучі здійснили екскурс у минуле свого класу, урочисто внесли синьо-жовтий прапор, який ще у п’ятому класі їм подарували бійці АТО як подяку за волонтерську допомогу. Під ним же приймали клятву ліцеїста. Директор школи вручила пам’ятки ліцеїстів та почесні значки.



Багато учнів класу також отримали стрічки із символічними медалями та подяки за участь у різного роду змаганнях: спортивних, мистецьких, предметних олімпіадах та конкурсах.



Старшокласники приймали привітання від своєї першої вчительки Мартинюк Л.А. та колишніх однокласників, від попередників - учнів 11-Б, та послідовників – учнів 9-Б. Окрім того, новоспечених ліцеїстів вітали їхні молодші братики й сестрички.



Гості свята також долучилися до привітань: учитель фізики Дудчик Леонід Степанович виконав чарівну мелодію на саксофоні; учитель зарубіжної літератури Дудчик Надія Максимівна прочитала вірш; колишня вчителька малювання Терещук Ірина Павлівна та її донька-випускниця заспівали зворушливу пісню.



Батьки теж не лишилися осторонь. Мама Артема Каваса - пані Наталія, виконала пісню для свого сина та усіх десятикласників.



10-Б також хотів продемонструвати присутнім, що звання ліцеїста – це не лише робота з підручниками, правилами та формулами. Учні представили український народний танець, виконали сучасні пісні – рідною мовою та іноземною. Також увесь клас заспівав власну пісню, своєрідний гімн під гаслом «І все буде добре».



Завершилося свято спільним фото на згадку.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У НВК «ЗОШ №11-ліцей» міста Ковеля відбулася урочиста подія – посвята у ліцеїсти. 10-Б клас на чолі з класним керівникомпідготували програму, запросили вчителів та своїх послідовників – учнів 9-Б класу.Про це пише КовельPost Свято проходило динамічно та цікаво: ведучі здійснили екскурс у минуле свого класу, урочисто внесли синьо-жовтий прапор, який ще у п’ятому класі їм подарували бійці АТО як подяку за волонтерську допомогу. Під ним же приймали клятву ліцеїста. Директор школи вручила пам’ятки ліцеїстів та почесні значки.Багато учнів класу також отримали стрічки із символічними медалями та подяки за участь у різного роду змаганнях: спортивних, мистецьких, предметних олімпіадах та конкурсах.Старшокласники приймали привітання від своєї першої вчителькита колишніх однокласників, від попередників - учнів 11-Б, та послідовників – учнів 9-Б. Окрім того, новоспечених ліцеїстів вітали їхні молодші братики й сестрички.Гості свята також долучилися до привітань: учитель фізикивиконав чарівну мелодію на саксофоні; учитель зарубіжної літературипрочитала вірш; колишня вчителька малюваннята її донька-випускниця заспівали зворушливу пісню.Батьки теж не лишилися осторонь. Мама- пані, виконала пісню для свого сина та усіх десятикласників.10-Б також хотів продемонструвати присутнім, що звання ліцеїста – це не лише робота з підручниками, правилами та формулами. Учні представили український народний танець, виконали сучасні пісні – рідною мовою та іноземною. Також увесь клас заспівав власну пісню, своєрідний гімн під гаслом «І все буде добре».Завершилося свято спільним фото на згадку.

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