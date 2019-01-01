На Волині розпочались весняні «полювання» на паліїв
Сьогодні, 14:12
На Волині у минулі вихідні рятувальники разом з працівниками екологічної інспекції, лісового господарства та поліції провели рейдові перевірки у можливих місцях випалювання посуші.
Відтак, 23 березня у селах Піддубці, Лище, Крупа, Боратин Луцького району були проведені профілактичні заходи, - інформує ДСНС України у Волинській області.
На жителя села Крупа Юрія Д., склали адмінпротокол через спалювання посуші.
Зокрема рейдова група працювала у Камені-Каширському, селах Клітицьк, Воєгоща, Грудки та Раків Ліс Камінь-Каширського району.
Також під час рейду було виявлено пожежу сухої трави, полум'я приборкали власними силами.
У Локачинському районі рейдові перевірки відбулися на прилеглих до райцентриу територіях та поблизу села Твориничі.
Комісія у складі представників Локачинського районного сектору Управління ДСНС у Волинській області й працівників місцевого товариства мисливців та рибалок виявила трьох громадян Анатолія О., Миколу З. та Олександра Ш., які спалювали суху рослинність. За даними фактами направлено матеріали до Державної екологічної інспекції у Волинській області для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, а з паліями проведено профілактичні бесіди.
Рейдова перевірка відбулася також в населених пунктах Старовижівського району - селищі Стара Вижівка, селах Седлище та Буцин.
У Горохові суху траву спалювала місцева жителька Надія Я., а в селі Журавники – Леонід Л. та Леонід Ц.
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Відтак, 23 березня у селах Піддубці, Лище, Крупа, Боратин Луцького району були проведені профілактичні заходи, - інформує ДСНС України у Волинській області.
На жителя села Крупа Юрія Д., склали адмінпротокол через спалювання посуші.
Зокрема рейдова група працювала у Камені-Каширському, селах Клітицьк, Воєгоща, Грудки та Раків Ліс Камінь-Каширського району.
Також під час рейду було виявлено пожежу сухої трави, полум'я приборкали власними силами.
У Локачинському районі рейдові перевірки відбулися на прилеглих до райцентриу територіях та поблизу села Твориничі.
Комісія у складі представників Локачинського районного сектору Управління ДСНС у Волинській області й працівників місцевого товариства мисливців та рибалок виявила трьох громадян Анатолія О., Миколу З. та Олександра Ш., які спалювали суху рослинність. За даними фактами направлено матеріали до Державної екологічної інспекції у Волинській області для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, а з паліями проведено профілактичні бесіди.
Рейдова перевірка відбулася також в населених пунктах Старовижівського району - селищі Стара Вижівка, селах Седлище та Буцин.
У Горохові суху траву спалювала місцева жителька Надія Я., а в селі Журавники – Леонід Л. та Леонід Ц.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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