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На Волині розпочались весняні «полювання» на паліїв

На Волині розпочались весняні «полювання» на паліїв
На Волині у минулі вихідні рятувальники разом з працівниками екологічної інспекції, лісового господарства та поліції провели рейдові перевірки у можливих місцях випалювання посуші.

Відтак, 23 березня у селах Піддубці, Лище, Крупа, Боратин Луцького району були проведені профілактичні заходи, - інформує ДСНС України у Волинській області.

На жителя села Крупа Юрія Д., склали адмінпротокол через спалювання посуші.

Зокрема рейдова група працювала у Камені-Каширському, селах Клітицьк, Воєгоща, Грудки та Раків Ліс Камінь-Каширського району.

Також під час рейду було виявлено пожежу сухої трави, полум'я приборкали власними силами.

У Локачинському районі рейдові перевірки відбулися на прилеглих до райцентриу територіях та поблизу села Твориничі.

Комісія у складі представників Локачинського районного сектору Управління ДСНС у Волинській області й працівників місцевого товариства мисливців та рибалок виявила трьох громадян Анатолія О., Миколу З. та Олександра Ш., які спалювали суху рослинність. За даними фактами направлено матеріали до Державної екологічної інспекції у Волинській області для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, а з паліями проведено профілактичні бесіди.

Рейдова перевірка відбулася також в населених пунктах Старовижівського району - селищі Стара Вижівка, селах Седлище та Буцин.

У Горохові суху траву спалювала місцева жителька Надія Я., а в селі Журавники – Леонід Л. та Леонід Ц.


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Теги: палії, рятувальники
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