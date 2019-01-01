У 23-річної волинянки – рідкісна хвороба: рідні благають про допомогу

Віти Макарук, в якої підростає однорічний син, потрібні значні кошти.



Нещодавно медики діагностували у молодої мами синдром Іценка-Кушинга. Дороговартісне обстеження вона пройшла в Києві. Пухлина розташована в міжлегеневій частині грудної клітки. Віта за місяць набрала 20 кілограмів, відчуває слабкість, задишку, набряк ніг, - пише



Жінка дякує за підтримку всім небайдужим до їхньої біди людям. На жаль, у Віти дуже рідкісне захворювання, що потребує термінового та дороговартісного лікування.



«Напередодні прийшов результат біопсії, що підтвердив нейроендокринну пухлину ІІ градації (NET G2/атиповий карциноїд). Київські лікарі оперувати не беруться, оскільки новоутворення знаходиться біля серця та судин. Призначили таблетований препарат «Кетокеназол» для зниження гормону та додаткові обстеження. Зараз чекаємо результатів аналізу на хромогранин А. Від них залежатиме подальше лікування – хіміотерапія, яку потрібно робити відразу. Просимо підтримати нас та допомогти здолати важку хворобу», – звертається Людмила Карпюк.



Кошти можна переказати за реквізитами: 5168 7555 2239 0679 ПриватБанк (отримувач – Карпюк Людмила Федорівна). Телефон для контактів 096-225-87-85.



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