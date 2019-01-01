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У Луцьку рятували жінку, яка погрожувала спалити квартиру

У Луцьку рятували жінку, яка погрожувала спалити квартиру
У Луцьку жінка в квартирі погрожувала вчинити підпал.

Про таку поведінку поліції повідомив перехожий зранку 26 березня, - пише Конкурент.

Інцидент стався в будинку, що на вул. Винниченка, 49. Жінка, зі слів заявника, була всередині квартири, поводилася агресивно, погрожувала підпалом. Поліції та рятувальникам довелося проникнути всередину квартири.

На місці події працювали патрульні, служба надзвичайних ситуацій та швидка допомога. Пізніше у патрульній поліції повідомили, що жінку оглянули медики, від госпіталізації вона відмовилася.

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Теги: Луцьк, підпал, жінка
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