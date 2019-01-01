У Луцьку рятували жінку, яка погрожувала спалити квартиру





Про таку поведінку поліції повідомив перехожий зранку 26 березня, - пише



Інцидент стався в будинку, що на вул. Винниченка, 49. Жінка, зі слів заявника, була всередині квартири, поводилася агресивно, погрожувала підпалом. Поліції та рятувальникам довелося проникнути всередину квартири.



На місці події працювали патрульні, служба надзвичайних ситуацій та швидка допомога. Пізніше у патрульній поліції повідомили, що жінку оглянули медики, від госпіталізації вона відмовилася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку жінка в квартирі погрожувала вчинити підпал.Про таку поведінку поліції повідомив перехожий зранку 26 березня, - пише Конкурент Інцидент стався в будинку, що на вул. Винниченка, 49. Жінка, зі слів заявника, була всередині квартири, поводилася агресивно, погрожувала підпалом. Поліції та рятувальникам довелося проникнути всередину квартири.На місці події працювали патрульні, служба надзвичайних ситуацій та швидка допомога. Пізніше у патрульній поліції повідомили, що жінку оглянули медики, від госпіталізації вона відмовилася.

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