Нардеп з Волині розповів, коли буде проголосований «мовний» закон
Сьогодні, 21:20
Із 28 лютого 2019 року народні депутати розглядають поправки до другого читання законопроекту про функціонування української мови як державної.
Продовжать розгляд законопроекту парламентарі вже у квітні, на черговому пленарному засіданні. Про це повідомляє Волинське агентство розслідувань.
Народний депутат Ігор Лапін переконаний, що проект закону якісний і обов’язково буде проголосований.
«На моє переконання, ми будемо мати якісний закон, тому що левова частина правок є «повторенням певних тез», оскільки, як правило, переважна більшість правок були ініційовані «Опозиційним блоком» для затягування часу», – пояснив парламентар в ефірі телеканалу Рада.TV.
Будучи одним із співавторів цього законопроекту, Ігор Лапін вважає, що документ є актуальним і буде мати право на життя.
«Зважаючи на те, якими темпами ми розглядаємо поправки, то можу припустити, що законопроект проголосований буде 25 квітня, в так званий «Чистий четвер», оскільки ми повинні ще пройти більше 2 тисяч правок. Для цього знадобиться десь 2 пленарні тижні, а в четвер найбільша мобілізація народних депутатів у парламенті», – повідомив Лапін.
Нагадаємо, законопроект 5670-д був прийнятий в першому читанні у жовтні, 2018 року. Він передбачає, зокрема, таке:
- Статус української мови як єдиної державної і офіційної мови в Україні.
- Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.
- Певний рівень володіння українською мовою стане обов’язковим для набуття українського громадянства.
- Закон зобов’яже вільно володіти державною мовою на рівні, достатньому для виконання посадових обов’язків, усіх державних службовців, депутатів та урядовців усіх рівнів, дипломатів, суддів, адвокатів, нотаріусів, правоохоронців, педагогічних та науково-педагогічних працівників, медпрацівників державних та комунальних медичних закладів, посадовців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.
- Державна мова стане мовою засідань, заходів, робочого спілкування, нормативно-правових актів, діловодства та документообігу в органах влади та самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.
- Українська мова є мовою судочинства і правової допомоги, але у визначеному процесуальними кодексами порядку можуть використовуватися й інші мови.
- Державна мова є мовою Збройних сил та інших військових формувань.
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Продовжать розгляд законопроекту парламентарі вже у квітні, на черговому пленарному засіданні. Про це повідомляє Волинське агентство розслідувань.
Народний депутат Ігор Лапін переконаний, що проект закону якісний і обов’язково буде проголосований.
«На моє переконання, ми будемо мати якісний закон, тому що левова частина правок є «повторенням певних тез», оскільки, як правило, переважна більшість правок були ініційовані «Опозиційним блоком» для затягування часу», – пояснив парламентар в ефірі телеканалу Рада.TV.
Будучи одним із співавторів цього законопроекту, Ігор Лапін вважає, що документ є актуальним і буде мати право на життя.
«Зважаючи на те, якими темпами ми розглядаємо поправки, то можу припустити, що законопроект проголосований буде 25 квітня, в так званий «Чистий четвер», оскільки ми повинні ще пройти більше 2 тисяч правок. Для цього знадобиться десь 2 пленарні тижні, а в четвер найбільша мобілізація народних депутатів у парламенті», – повідомив Лапін.
Нагадаємо, законопроект 5670-д був прийнятий в першому читанні у жовтні, 2018 року. Він передбачає, зокрема, таке:
- Статус української мови як єдиної державної і офіційної мови в Україні.
- Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.
- Певний рівень володіння українською мовою стане обов’язковим для набуття українського громадянства.
- Закон зобов’яже вільно володіти державною мовою на рівні, достатньому для виконання посадових обов’язків, усіх державних службовців, депутатів та урядовців усіх рівнів, дипломатів, суддів, адвокатів, нотаріусів, правоохоронців, педагогічних та науково-педагогічних працівників, медпрацівників державних та комунальних медичних закладів, посадовців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.
- Державна мова стане мовою засідань, заходів, робочого спілкування, нормативно-правових актів, діловодства та документообігу в органах влади та самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.
- Українська мова є мовою судочинства і правової допомоги, але у визначеному процесуальними кодексами порядку можуть використовуватися й інші мови.
- Державна мова є мовою Збройних сил та інших військових формувань.
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