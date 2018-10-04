Нардеп з Волині розповів, коли буде проголосований «мовний» закон





Продовжать розгляд законопроекту парламентарі вже у квітні, на черговому пленарному засіданні. Про це повідомляє



Народний депутат Ігор Лапін переконаний, що проект закону якісний і обов’язково буде проголосований.



«На моє переконання, ми будемо мати якісний закон, тому що левова частина правок є «повторенням певних тез», оскільки, як правило, переважна більшість правок були ініційовані «Опозиційним блоком» для затягування часу», – пояснив парламентар в ефірі



Будучи одним із співавторів цього законопроекту, Ігор Лапін вважає, що документ є актуальним і буде мати право на життя.



«Зважаючи на те, якими темпами ми розглядаємо поправки, то можу припустити, що законопроект проголосований буде 25 квітня, в так званий «Чистий четвер», оскільки ми повинні ще пройти більше 2 тисяч правок. Для цього знадобиться десь 2 пленарні тижні, а в четвер найбільша мобілізація народних депутатів у парламенті», – повідомив Лапін.



Нагадаємо, законопроект 5670-д був прийнятий в першому читанні у жовтні, 2018 року. Він передбачає, зокрема, таке:



- Статус української мови як єдиної державної і офіційної мови в Україні.



- Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.



- Певний рівень володіння українською мовою стане обов’язковим для набуття українського громадянства.



- Закон зобов’яже вільно володіти державною мовою на рівні, достатньому для виконання посадових обов’язків, усіх державних службовців, депутатів та урядовців усіх рівнів, дипломатів, суддів, адвокатів, нотаріусів, правоохоронців, педагогічних та науково-педагогічних працівників, медпрацівників державних та комунальних медичних закладів, посадовців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.



- Державна мова стане мовою засідань, заходів, робочого спілкування, нормативно-правових актів, діловодства та документообігу в органах влади та самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.



- Українська мова є мовою судочинства і правової допомоги, але у визначеному процесуальними кодексами порядку можуть використовуватися й інші мови.



- Державна мова є мовою Збройних сил та інших військових формувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 28 лютого 2019 року народні депутати розглядають поправки до другого читання законопроекту про функціонування української мови як державної.Продовжать розгляд законопроекту парламентарі вже у квітні, на черговому пленарному засіданні. Про це повідомляє Волинське агентство розслідувань Народний депутатпереконаний, що проект закону якісний і обов’язково буде проголосований.«На моє переконання, ми будемо мати якісний закон, тому що левова частина правок є «повторенням певних тез», оскільки, як правило, переважна більшість правок були ініційовані «Опозиційним блоком» для затягування часу», – пояснив парламентар в ефірі телеканалу Рада.TV Будучи одним із співавторів цього законопроекту, Ігор Лапін вважає, що документ є актуальним і буде мати право на життя.«Зважаючи на те, якими темпами ми розглядаємо поправки, то можу припустити, що законопроект проголосований буде 25 квітня, в так званий «Чистий четвер», оскільки ми повинні ще пройти більше 2 тисяч правок. Для цього знадобиться десь 2 пленарні тижні, а в четвер найбільша мобілізація народних депутатів у парламенті», – повідомив Лапін.Нагадаємо, законопроект 5670-д був прийнятий в першому читанні у жовтні, 2018 року. Він передбачає, зокрема, таке:- Статус української мови як єдиної державної і офіційної мови в Україні.- Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.- Певний рівень володіння українською мовою стане обов’язковим для набуття українського громадянства.- Закон зобов’яже вільно володіти державною мовою на рівні, достатньому для виконання посадових обов’язків, усіх державних службовців, депутатів та урядовців усіх рівнів, дипломатів, суддів, адвокатів, нотаріусів, правоохоронців, педагогічних та науково-педагогічних працівників, медпрацівників державних та комунальних медичних закладів, посадовців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.- Державна мова стане мовою засідань, заходів, робочого спілкування, нормативно-правових актів, діловодства та документообігу в органах влади та самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.- Українська мова є мовою судочинства і правової допомоги, але у визначеному процесуальними кодексами порядку можуть використовуватися й інші мови.- Державна мова є мовою Збройних сил та інших військових формувань.

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