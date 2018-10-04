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Нардеп з Волині розповів, коли буде проголосований «мовний» закон

Нардеп з Волині розповів, коли буде проголосований «мовний» закон
Із 28 лютого 2019 року народні депутати розглядають поправки до другого читання законопроекту про функціонування української мови як державної.

Продовжать розгляд законопроекту парламентарі вже у квітні, на черговому пленарному засіданні. Про це повідомляє Волинське агентство розслідувань.

Народний депутат Ігор Лапін переконаний, що проект закону якісний і обов’язково буде проголосований.

«На моє переконання, ми будемо мати якісний закон, тому що левова частина правок є «повторенням певних тез», оскільки, як правило, переважна більшість правок були ініційовані «Опозиційним блоком» для затягування часу», – пояснив парламентар в ефірі телеканалу Рада.TV.

Будучи одним із співавторів цього законопроекту, Ігор Лапін вважає, що документ є актуальним і буде мати право на життя.

«Зважаючи на те, якими темпами ми розглядаємо поправки, то можу припустити, що законопроект проголосований буде 25 квітня, в так званий «Чистий четвер», оскільки ми повинні ще пройти більше 2 тисяч правок. Для цього знадобиться десь 2 пленарні тижні, а в четвер найбільша мобілізація народних депутатів у парламенті», – повідомив Лапін.

Нагадаємо, законопроект 5670-д був прийнятий в першому читанні у жовтні, 2018 року. Він передбачає, зокрема, таке:

- Статус української мови як єдиної державної і офіційної мови в Україні.

- Закон не поширюється на приватне спілкування та релігійні обряди.

- Певний рівень володіння українською мовою стане обов’язковим для набуття українського громадянства.

- Закон зобов’яже вільно володіти державною мовою на рівні, достатньому для виконання посадових обов’язків, усіх державних службовців, депутатів та урядовців усіх рівнів, дипломатів, суддів, адвокатів, нотаріусів, правоохоронців, педагогічних та науково-педагогічних працівників, медпрацівників державних та комунальних медичних закладів, посадовців державних і комунальних підприємств, установ та організацій.

- Державна мова стане мовою засідань, заходів, робочого спілкування, нормативно-правових актів, діловодства та документообігу в органах влади та самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, в установах та організаціях.

- Українська мова є мовою судочинства і правової допомоги, але у визначеному процесуальними кодексами порядку можуть використовуватися й інші мови.

- Державна мова є мовою Збройних сил та інших військових формувань.

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Теги: Ігор Лапін, закон, мова, голосування
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