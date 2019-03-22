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«Волиньгаз» таки оштрафували на 850 тисяч гривень за додаткові кубометри газу

«Волиньгаз» таки оштрафували на 850 тисяч гривень за додаткові кубометри газу
На операторів ГРМ «Вінницягаз», «Волиньгаз» та «Київоблгаз» наклали штрафи у розмірі по 850 тисяч гривень.

Про це повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко у facebook, - передає Економічна правда.

Нацкомісія розглянула питання порушення облгазами ліцензійних умов з розподілу природного газу та встановила здійснення незаконних дій, які полягали у донарахуванні побутовим споживачам додаткових обсягів природного газу.

«Ці обсяги були включені до обсягів виробничо-технологічних втрат та передбачені тарифом. Тобто за таких обставин побутовий споживач фактично мав двічі сплатити за один і той самий обсяг», – зазначила Кривенко.

НКРЕКП зобов’язала облгази до 05 квітня привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства та перерахувати платіжки.

Нацкомісія попросить Антимонопольний комітет провести детальне розслідування ознак порушення законодавства, які були виявлені у ході позапланової перевірки ліцензіатів.

Тривають перевірки інших операторів ГРМ.


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Теги: Волиньгаз, штраф
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