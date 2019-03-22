«Волиньгаз» таки оштрафували на 850 тисяч гривень за додаткові кубометри газу





Про це повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко у



Нацкомісія розглянула питання порушення облгазами ліцензійних умов з розподілу природного газу та встановила здійснення незаконних дій, які полягали у донарахуванні побутовим споживачам додаткових обсягів природного газу.



«Ці обсяги були включені до обсягів виробничо-технологічних втрат та передбачені тарифом. Тобто за таких обставин побутовий споживач фактично мав двічі сплатити за один і той самий обсяг», – зазначила Кривенко.



НКРЕКП зобов’язала облгази до 05 квітня привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства та перерахувати платіжки.



Нацкомісія попросить Антимонопольний комітет провести детальне розслідування ознак порушення законодавства, які були виявлені у ході позапланової перевірки ліцензіатів.



Тривають перевірки інших операторів ГРМ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На операторів ГРМ «Вінницягаз», «Волиньгаз» та «Київоблгаз» наклали штрафи у розмірі по 850 тисяч гривень.Про це повідомила голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг facebook , - передає Економічна правда Нацкомісія розглянула питання порушення облгазами ліцензійних умов з розподілу природного газу та встановила здійснення незаконних дій, які полягали у донарахуванні побутовим споживачам додаткових обсягів природного газу.«Ці обсяги були включені до обсягів виробничо-технологічних втрат та передбачені тарифом. Тобто за таких обставин побутовий споживач фактично мав двічі сплатити за один і той самий обсяг», – зазначила Кривенко.НКРЕКП зобов’язала облгази до 05 квітня привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства та перерахувати платіжки.Нацкомісія попросить Антимонопольний комітет провести детальне розслідування ознак порушення законодавства, які були виявлені у ході позапланової перевірки ліцензіатів.Тривають перевірки інших операторів ГРМ.

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