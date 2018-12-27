Ліки, сміттєсортувальна лінія і термочаші: куди спрямували гроші з бюджету Луцька
Сьогодні, 15:15
У Луцьку внесли низку змін до міського бюджету.
Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії у Луцькраді.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що місто отримало субвенцію з держбюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 541 140 гривень. 8,7 мільйона гривень отримає ДКП «Луцьктепло» на виконання умов договору з ЄБРР за рахунок зменшення видатків на капітальний ремонт доріг.
200 тисяч гривень виділила місту Гіркополонківська сільрада на навчання дітей в Луцьку, Підгайцівська сільрада – на придбання сміттєсортувальної лінії та утримання дітей.
285 тисяч перерозподілили на підтримку КП «Ласка», 208 – на технічне переоснащення будівлі ради, 2,8 мільйона гривень – управлінню капітального будівництва, 30 тисяч – дитячій поліклініці на поточний ремонт, 327 тисяч – на придбання термочаш для квітників і підставок під них, 5,3 мільйона гривень – на придбання сміттєсортувальної лінії у Брищі, 60 тисяч – капітальний ремонт Ковельської, 80 тисяч – видалення повалених дерев після буревію, 1,3 мільйона – сплата за договором ДКП «Луцьктепло» «Тепелену», 100 тисяч – на капремонт приміщення, де перебувають діти з інвалідністю, 140 тисяч – на закупівлю реагентів для гемоаналізатора. Окрім того, місто отримало субвенцію 148 895 гривень для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Ще 25 тисяч гривень дали на встановлення пам’ятника колишньому міському голові Костянтину Литвиненку, 35 тисяч гривень – на спортінвентар для футбольного поля у Вересневому, 10 тисяч – на проведення турніру серед журналістів пам’яті Бориса Клімчука, 528 тисяч – на оплату проекту реконструкції РАЦСу в ЦНАПі, 200 тисяч – на проведення історичної вистави до 590-річчя з’їзду монархів, 34 тисячі – на проведення міжшкільного турніру з футболу, 199 тисяч – на проект українська електронна школа.
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Про це йшлося у середу, 27 березня, під час сесії у Луцькраді.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що місто отримало субвенцію з держбюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань в сумі 541 140 гривень. 8,7 мільйона гривень отримає ДКП «Луцьктепло» на виконання умов договору з ЄБРР за рахунок зменшення видатків на капітальний ремонт доріг.
200 тисяч гривень виділила місту Гіркополонківська сільрада на навчання дітей в Луцьку, Підгайцівська сільрада – на придбання сміттєсортувальної лінії та утримання дітей.
285 тисяч перерозподілили на підтримку КП «Ласка», 208 – на технічне переоснащення будівлі ради, 2,8 мільйона гривень – управлінню капітального будівництва, 30 тисяч – дитячій поліклініці на поточний ремонт, 327 тисяч – на придбання термочаш для квітників і підставок під них, 5,3 мільйона гривень – на придбання сміттєсортувальної лінії у Брищі, 60 тисяч – капітальний ремонт Ковельської, 80 тисяч – видалення повалених дерев після буревію, 1,3 мільйона – сплата за договором ДКП «Луцьктепло» «Тепелену», 100 тисяч – на капремонт приміщення, де перебувають діти з інвалідністю, 140 тисяч – на закупівлю реагентів для гемоаналізатора. Окрім того, місто отримало субвенцію 148 895 гривень для навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Ще 25 тисяч гривень дали на встановлення пам’ятника колишньому міському голові Костянтину Литвиненку, 35 тисяч гривень – на спортінвентар для футбольного поля у Вересневому, 10 тисяч – на проведення турніру серед журналістів пам’яті Бориса Клімчука, 528 тисяч – на оплату проекту реконструкції РАЦСу в ЦНАПі, 200 тисяч – на проведення історичної вистави до 590-річчя з’їзду монархів, 34 тисячі – на проведення міжшкільного турніру з футболу, 199 тисяч – на проект українська електронна школа.
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