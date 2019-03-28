Зеленський фактично зізнався в намірі ліквідувати всі досягнення щодо захисту української мови, – Ігор Лапін

Зеленський, фактично, відверто зізнався в намірі вести переговори з терористами і ліквідувати всі досягнення українців за 5 років у сфері захисту української мови, інформаційного простору, культури, національної безпеки.



Про це пише народний депутат Ігор Лапін в своєму блозі на censor.net.ua, - інформує



“Хоча я цілком припускаю, що він сам не помітив, що зізнався” – зауважив парламентар.



“Я допускаю, що для Зеленського така проста логіка недоступна, але все ж хтось мусить бодай до його виборців донести і пояснити на пальцях: українцям не пояснюється, що вони українці приналежні до України ні китайською, ні англійською, ні французькою. Українців залучається до українського світу і української держави виключно українською мовою, українськими новинами, українським кіно і українськими жартами. Навіть доволі тупенькими жартами – хоча, звісно, не настільки тупими, як в Зеленського”, – написав народний обранець.



Ігор Лапін наголосив на тому, що саме це і створює український простір, і відчуття приналежності до нього. Але точно не тупі російськомовні жарти, при тому щодо України. Чи Зеленський хоче когось переконати, ніби приниженням України і українців російською мовою він насправді формував в когось відчуття приналежності до України і патріотизм?



“Це дійсно питання національної безпеки: поширення україномовного українського продукту на тимчасово окуповані терени. Щоб тамтешні лояльні громадяни не почувались окремішніми, неукраїнськими. Ми вже всі мали не одну нагоду впевнитись, що українську мову вони всі як мінімум чудово розуміють, а за мінімальних, але послідовних зусиль починають цілком пристойно нею розмовляти”, – зазначив політик.



Лапін пояснив, що зрештою, це основи теорії агітації і пропаганди: якщо тобі треба втримати у власному ідеологічному просторі своїх громадян, то мусиш створювати для них патріотичний продукт власною мовою. А от, якщо тобі треба вплинути на чуже населення на ворожій території – тоді ти створюєш пропаганду їхньою мовою. Населення тимчасово окупованого Донбасу, а також Криму, про котрий Зеленський демонстративно забуває, – це все ж явно не чуже населення. Звісно, за винятком вже заселених за 5 років резидентів ворога. Хоча Зеленський до всіх пропонує ставитись як до чужинців і ворогів.



“Так, на окупованих теренах вистачає колаборантів, вже є скількись тисяч резидентів РФ, але основна маса населення цілком лояльна до України. Бо вже наїлась «русского міра». Ці люди не припиняють сподіватись на повернення в Україну. Відповідно, не варто демонстративно відділяти їх від українського загалу застосуванням виключно російської мови в ідеологічній продукції для них”, – додав він.



“І це ще один з дуже багатьох моментів, чому компетентності Зеленського і його групи підтримки не вистачить для обов’язків президента України”, – підсумував Ігор Лапін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заявляючи про необхідність ведення російськомовної інформаційної війни на окупованих територіях, фактично, відверто зізнався в намірі вести переговори з терористами і ліквідувати всі досягнення українців за 5 років у сфері захисту української мови, інформаційного простору, культури, національної безпеки.Про це пише народний депутатв своєму блозі на censor.net.ua, - інформує ВАР “Хоча я цілком припускаю, що він сам не помітив, що зізнався” – зауважив парламентар.“Я допускаю, що для Зеленського така проста логіка недоступна, але все ж хтось мусить бодай до його виборців донести і пояснити на пальцях: українцям не пояснюється, що вони українці приналежні до України ні китайською, ні англійською, ні французькою. Українців залучається до українського світу і української держави виключно українською мовою, українськими новинами, українським кіно і українськими жартами. Навіть доволі тупенькими жартами – хоча, звісно, не настільки тупими, як в Зеленського”, – написав народний обранець.Ігор Лапін наголосив на тому, що саме це і створює український простір, і відчуття приналежності до нього. Але точно не тупі російськомовні жарти, при тому щодо України. Чи Зеленський хоче когось переконати, ніби приниженням України і українців російською мовою він насправді формував в когось відчуття приналежності до України і патріотизм?“Це дійсно питання національної безпеки: поширення україномовного українського продукту на тимчасово окуповані терени. Щоб тамтешні лояльні громадяни не почувались окремішніми, неукраїнськими. Ми вже всі мали не одну нагоду впевнитись, що українську мову вони всі як мінімум чудово розуміють, а за мінімальних, але послідовних зусиль починають цілком пристойно нею розмовляти”, – зазначив політик.Лапін пояснив, що зрештою, це основи теорії агітації і пропаганди: якщо тобі треба втримати у власному ідеологічному просторі своїх громадян, то мусиш створювати для них патріотичний продукт власною мовою. А от, якщо тобі треба вплинути на чуже населення на ворожій території – тоді ти створюєш пропаганду їхньою мовою. Населення тимчасово окупованого Донбасу, а також Криму, про котрий Зеленський демонстративно забуває, – це все ж явно не чуже населення. Звісно, за винятком вже заселених за 5 років резидентів ворога. Хоча Зеленський до всіх пропонує ставитись як до чужинців і ворогів.“Так, на окупованих теренах вистачає колаборантів, вже є скількись тисяч резидентів РФ, але основна маса населення цілком лояльна до України. Бо вже наїлась «русского міра». Ці люди не припиняють сподіватись на повернення в Україну. Відповідно, не варто демонстративно відділяти їх від українського загалу застосуванням виключно російської мови в ідеологічній продукції для них”, – додав він.“І це ще один з дуже багатьох моментів, чому компетентності Зеленського і його групи підтримки не вистачить для обов’язків президента України”, – підсумував Ігор Лапін.

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