На Волині митники вилучили у чоловіка приховані ліки та автівку
Сьогодні, 18:02
Волинські митники на посту "Піща" затримали українця, який намагався незаконно ввезти з Білорусі ліки.
Аби обійти встановлені законодавством обмеження щодо можливих обсягів ввезення ліків, чоловік заховав їх у конструктивні порожнини дверей, боковин та сидінь автомобіля Volkswagen, - інформує Волинська митниця ДФС.
Під час повного митного огляду з демонтажем обшивок із влаштованих тайників вилучено загалом 332 упаковки популярних пігулок білоруського виробництва «Мукосад», «Кальцій», «Панкреатин», «Ібупрофен», лікарських мазей та розчинів.
Відтак, ліки та автомобіль, оцінений у понад 200 тис. гривень, вилучили на склад митниці до остаточного рішення суду. Крім конфіскації предметів правопорушення, санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару.
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Аби обійти встановлені законодавством обмеження щодо можливих обсягів ввезення ліків, чоловік заховав їх у конструктивні порожнини дверей, боковин та сидінь автомобіля Volkswagen, - інформує Волинська митниця ДФС.
Під час повного митного огляду з демонтажем обшивок із влаштованих тайників вилучено загалом 332 упаковки популярних пігулок білоруського виробництва «Мукосад», «Кальцій», «Панкреатин», «Ібупрофен», лікарських мазей та розчинів.
Відтак, ліки та автомобіль, оцінений у понад 200 тис. гривень, вилучили на склад митниці до остаточного рішення суду. Крім конфіскації предметів правопорушення, санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару.
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