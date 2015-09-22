На Волині митники вилучили у чоловіка приховані ліки та автівку





Аби обійти встановлені законодавством обмеження щодо можливих обсягів ввезення ліків, чоловік заховав їх у конструктивні порожнини дверей, боковин та сидінь автомобіля Volkswagen, - інформує Волинська митниця ДФС.



Під час повного митного огляду з демонтажем обшивок із влаштованих тайників вилучено загалом 332 упаковки популярних пігулок білоруського виробництва «Мукосад», «Кальцій», «Панкреатин», «Ібупрофен», лікарських мазей та розчинів.



Відтак, ліки та автомобіль, оцінений у понад 200 тис. гривень, вилучили на склад митниці до остаточного рішення суду. Крім конфіскації предметів правопорушення, санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські митники на посту "Піща" затримали українця, який намагався незаконно ввезти з Білорусі ліки.Аби обійти встановлені законодавством обмеження щодо можливих обсягів ввезення ліків, чоловік заховав їх у конструктивні порожнини дверей, боковин та сидінь автомобіля Volkswagen, - інформує Волинська митниця ДФС.Під час повного митного огляду з демонтажем обшивок із влаштованих тайників вилучено загалом 332 упаковки популярних пігулок білоруського виробництва «Мукосад», «Кальцій», «Панкреатин», «Ібупрофен», лікарських мазей та розчинів.Відтак, ліки та автомобіль, оцінений у понад 200 тис. гривень, вилучили на склад митниці до остаточного рішення суду. Крім конфіскації предметів правопорушення, санкція статті передбачає штраф у розмірі 100 відсотків вартості прихованого товару.

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