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Ректор ЛНТУ та луцький депутат говорили про співпрацю. ФОТО

Ректор ЛНТУ та луцький депутат говорили про співпрацю. ФОТО
Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутат Луцької міської ради Андрій Покровський та ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук обговорили можливу співпрацю.

Зустріч відбулася у п'ятницю, 29 березня. Про це повідомили на сторінці онлайн-приймальні депутата у Facebook, - пише Конкурент.

Зокрема Андрій Покровський та Петро Савчук напрацювали спільні проекти в освітньо-інноваційній сфері та розвитку міста.

"Переконаний, що українська освіта гостро потребує інновацій, а для їхнього успішного втілення необхідна належна підтримка влади та бізнесу. І починати варто саме на місцевому рівні. Про проблеми і труднощі освітньої сфери Луцька та шляхи їх розв’язання спілкувався з ректором ЛНТУ Петром Савчуком. Переконаний, що покращення якості освітніх послуг та міцний зв'язок вищої освіти з ринком праці стануть одним зі стратегічних завдань розвитку Луцька на наступні роки", – наголосив Андрій Покровський.

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Теги: Андрій Покровський, Петро Савчук
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