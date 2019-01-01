Ректор ЛНТУ та луцький депутат говорили про співпрацю. ФОТО
Сьогодні, 18:50
Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутат Луцької міської ради Андрій Покровський та ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук обговорили можливу співпрацю.
Зустріч відбулася у п'ятницю, 29 березня. Про це повідомили на сторінці онлайн-приймальні депутата у Facebook, - пише Конкурент.
Зокрема Андрій Покровський та Петро Савчук напрацювали спільні проекти в освітньо-інноваційній сфері та розвитку міста.
"Переконаний, що українська освіта гостро потребує інновацій, а для їхнього успішного втілення необхідна належна підтримка влади та бізнесу. І починати варто саме на місцевому рівні. Про проблеми і труднощі освітньої сфери Луцька та шляхи їх розв’язання спілкувався з ректором ЛНТУ Петром Савчуком. Переконаний, що покращення якості освітніх послуг та міцний зв'язок вищої освіти з ринком праці стануть одним зі стратегічних завдань розвитку Луцька на наступні роки", – наголосив Андрій Покровський.
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Зустріч відбулася у п'ятницю, 29 березня. Про це повідомили на сторінці онлайн-приймальні депутата у Facebook, - пише Конкурент.
Зокрема Андрій Покровський та Петро Савчук напрацювали спільні проекти в освітньо-інноваційній сфері та розвитку міста.
"Переконаний, що українська освіта гостро потребує інновацій, а для їхнього успішного втілення необхідна належна підтримка влади та бізнесу. І починати варто саме на місцевому рівні. Про проблеми і труднощі освітньої сфери Луцька та шляхи їх розв’язання спілкувався з ректором ЛНТУ Петром Савчуком. Переконаний, що покращення якості освітніх послуг та міцний зв'язок вищої освіти з ринком праці стануть одним зі стратегічних завдань розвитку Луцька на наступні роки", – наголосив Андрій Покровський.
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