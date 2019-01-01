Ректор ЛНТУ та луцький депутат говорили про співпрацю. ФОТО

Андрій Покровський та ректор Луцького національного технічного університету Петро Савчук обговорили можливу співпрацю.



Зустріч відбулася у п'ятницю, 29 березня. Про це повідомили на сторінці онлайн-приймальні депутата у Facebook, - пише



Зокрема Андрій Покровський та Петро Савчук напрацювали спільні проекти в освітньо-інноваційній сфері та розвитку міста.



"Переконаний, що українська освіта гостро потребує інновацій, а для їхнього успішного втілення необхідна належна підтримка влади та бізнесу. І починати варто саме на місцевому рівні. Про проблеми і труднощі освітньої сфери Луцька та шляхи їх розв’язання спілкувався з ректором ЛНТУ Петром Савчуком. Переконаний, що покращення якості освітніх послуг та міцний зв'язок вищої освіти з ринком праці стануть одним зі стратегічних завдань розвитку Луцька на наступні роки", – наголосив Андрій Покровський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засновник Громадянського Руху "СВІДОМІ", депутат Луцької міської радита ректор Луцького національного технічного університетуобговорили можливу співпрацю.Зустріч відбулася у п'ятницю, 29 березня. Про це повідомили на сторінці онлайн-приймальні депутата у Facebook, - пише Конкурент Зокрематанапрацювали спільні проекти в освітньо-інноваційній сфері та розвитку міста."Переконаний, що українська освіта гостро потребує інновацій, а для їхнього успішного втілення необхідна належна підтримка влади та бізнесу. І починати варто саме на місцевому рівні. Про проблеми і труднощі освітньої сфери Луцька та шляхи їх розв’язання спілкувався з ректором ЛНТУ Петром Савчуком. Переконаний, що покращення якості освітніх послуг та міцний зв'язок вищої освіти з ринком праці стануть одним зі стратегічних завдань розвитку Луцька на наступні роки", – наголосив Андрій Покровський.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію