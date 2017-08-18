Назвали найкращий районний ЦНАП на Волині. ВІДЕО





Це – єдиний не міський ЦНАП на Волині, де є відразу дві спеціальні станції для виготовлення ID-паспортів. Ця послуга тут доступна з лютого минулого року, - йдеться в сюжеті



Крім паспортних в Маневицькому ЦНАПі найпопулярнішими послугами є: реєстрація місця проживання, нерухомості, фізичних осіб-підприємців. Усі довідки тут можна проплатити через пос-термінал. А ще кожного клієнта інформують смс-кою про результат.



У Маневицькому районі вже другий рік поспіль діє спеціальна програма з покращення надання адміністративних послуг. Влада виділяє певну суму на поточні та канцелярські витрати. Частину коштів передбачають на розвиток.



За ці гроші також ще придбають ксерокс. Копії для клієнтів будуть робити безплатно. У планах місцевої влади організувати п’ять відділення ЦНАПу в найбільших селах Маневицького району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маневицький центр надання адміністративних послуг працює з серпня 2017 року. За цей час тут збільшили кількість послуг з 60 до 90.Це – єдиний не міський ЦНАП на Волині, де є відразу дві спеціальні станції для виготовлення ID-паспортів. Ця послуга тут доступна з лютого минулого року, - йдеться в сюжеті 12 каналу Крім паспортних в Маневицькому ЦНАПі найпопулярнішими послугами є: реєстрація місця проживання, нерухомості, фізичних осіб-підприємців. Усі довідки тут можна проплатити через пос-термінал. А ще кожного клієнта інформують смс-кою про результат.У Маневицькому районі вже другий рік поспіль діє спеціальна програма з покращення надання адміністративних послуг. Влада виділяє певну суму на поточні та канцелярські витрати. Частину коштів передбачають на розвиток.За ці гроші також ще придбають ксерокс. Копії для клієнтів будуть робити безплатно. У планах місцевої влади організувати п’ять відділення ЦНАПу в найбільших селах Маневицького району.

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