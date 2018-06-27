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Небайдужих лучан просять зробити вольєри для собак, яких утримує самотня бабуся

Небайдужих лучан просять зробити вольєри для собак, яких утримує самотня бабуся
Лучан закликають допомогти добудувати вольєри для собак самотньої бабусі.

Про це написала Настя Чеглакова у facebook.

“Дуже просимо, ще трішки допомогти нам фінансово!!! На сьогодні, 28.03 – вже розпочали варити каркас. Майстер знов змінився. (Вернувся перший, бо другий почав піднімати ціни)

ЗАЛИШОК НА КАРТОЧЦІ ВАДИМА НЕЧАЄВА – 18 940 ГРН!!! (+ 528 грн готівка)

Розписую витрати від 21-го березня:

1) щебінь - 2600 грн;(залишок 528 грн)

2) бетон - 7 683 грн;

3) метал (одна частина) – 7800 грн;

4) метал (друга частина) - 4 850 грн ;

+ 800 грн перекинули. Дуже дякуємо !!!

Ще потрібно :

12 000 – 13000 грн – робота майстра;

доски на стінку і перестінки;

шифер і доски під нього;

фарба для металу і для дерева.

Гроші можна скинути на картку приват банку Vadim Nechaiev

4731 2127 0229 8174

З ПОЗНАЧКОЮ ДЛЯ САВІВНИ!!! Бо картка призначена для загального збору, а нам дорога кожна гривня!” – йдеться у дописі.

Небайдужих лучан просять зробити вольєри для собак, яких утримує самотня бабуся

Небайдужих лучан просять зробити вольєри для собак, яких утримує самотня бабуся

Небайдужих лучан просять зробити вольєри для собак, яких утримує самотня бабуся

Небайдужих лучан просять зробити вольєри для собак, яких утримує самотня бабуся

Небайдужих лучан просять зробити вольєри для собак, яких утримує самотня бабуся

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Теги: бабуся, собаки, вольєр, допомога
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