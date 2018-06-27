Небайдужих лучан просять зробити вольєри для собак, яких утримує самотня бабуся
Сьогодні, 08:21
Лучан закликають допомогти добудувати вольєри для собак самотньої бабусі.
Про це написала Настя Чеглакова у facebook.
“Дуже просимо, ще трішки допомогти нам фінансово!!! На сьогодні, 28.03 – вже розпочали варити каркас. Майстер знов змінився. (Вернувся перший, бо другий почав піднімати ціни)
ЗАЛИШОК НА КАРТОЧЦІ ВАДИМА НЕЧАЄВА – 18 940 ГРН!!! (+ 528 грн готівка)
Розписую витрати від 21-го березня:
1) щебінь - 2600 грн;(залишок 528 грн)
2) бетон - 7 683 грн;
3) метал (одна частина) – 7800 грн;
4) метал (друга частина) - 4 850 грн ;
+ 800 грн перекинули. Дуже дякуємо !!!
Ще потрібно :
12 000 – 13000 грн – робота майстра;
доски на стінку і перестінки;
шифер і доски під нього;
фарба для металу і для дерева.
Гроші можна скинути на картку приват банку Vadim Nechaiev
4731 2127 0229 8174
З ПОЗНАЧКОЮ ДЛЯ САВІВНИ!!! Бо картка призначена для загального збору, а нам дорога кожна гривня!” – йдеться у дописі.
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Про це написала Настя Чеглакова у facebook.
“Дуже просимо, ще трішки допомогти нам фінансово!!! На сьогодні, 28.03 – вже розпочали варити каркас. Майстер знов змінився. (Вернувся перший, бо другий почав піднімати ціни)
ЗАЛИШОК НА КАРТОЧЦІ ВАДИМА НЕЧАЄВА – 18 940 ГРН!!! (+ 528 грн готівка)
Розписую витрати від 21-го березня:
1) щебінь - 2600 грн;(залишок 528 грн)
2) бетон - 7 683 грн;
3) метал (одна частина) – 7800 грн;
4) метал (друга частина) - 4 850 грн ;
+ 800 грн перекинули. Дуже дякуємо !!!
Ще потрібно :
12 000 – 13000 грн – робота майстра;
доски на стінку і перестінки;
шифер і доски під нього;
фарба для металу і для дерева.
Гроші можна скинути на картку приват банку Vadim Nechaiev
4731 2127 0229 8174
З ПОЗНАЧКОЮ ДЛЯ САВІВНИ!!! Бо картка призначена для загального збору, а нам дорога кожна гривня!” – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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