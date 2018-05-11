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Ночували на вулиці і не розрахувалися в кафе: луцькі копи завезли в притулок підлітків

Ночували на вулиці і не розрахувалися в кафе: луцькі копи завезли в притулок підлітків
Двох хлопців, які тинялись по Луцьку і не розрахувались за їжу, патрульні завезли в притулок.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

30 березня луцькі патрульні отримали повідомлення, що двоє хлопців не хочуть розраховуватись у кафе, мовляв, прийшли, зробили замовлення, поїли, а коли їм принесли рахунок на понад 600 гривень, сказали, що не мають коштів.

Інспектори встановили, що двоє 17-річних юнаків приїхали до Луцька з Локач ще вчора, ночували на вулиці, а сьогодні прийшли до торгово-розважального центру погрітись і поїсти. Вдалось сконтактувати з працівником ліцею, де вчаться малолітні порушники, який повідомив, що не має змоги забрати дітей.

Тож інспектори прийняли рішення тимчасово доставити їх у притулок в Рожище.

Адміністрація закладу написала заяву щодо не розрахунку за їжу, яку передали у міський відділок для розгляду по суті.

Ночували на вулиці і не розрахувалися в кафе: луцькі копи завезли в притулок підлітків
Ночували на вулиці і не розрахувалися в кафе: луцькі копи завезли в притулок підлітків

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Теги: притулок, Луцьк
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Коментарі 1
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А де батьки отих телепнів? Отак їх виховали? Якого приперлися до ,Луцька безкультурні? Сиділи б в своїх Локачах і коровам хвости крутили...
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