Ночували на вулиці і не розрахувалися в кафе: луцькі копи завезли в притулок підлітків

Двох хлопців, які тинялись по Луцьку і не розрахувались за їжу, патрульні завезли в притулок.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.30 березня луцькі патрульні отримали повідомлення, що двоє хлопців не хочуть розраховуватись у кафе, мовляв, прийшли, зробили замовлення, поїли, а коли їм принесли рахунок на понад 600 гривень, сказали, що не мають коштів.Інспектори встановили, що двоє 17-річних юнаків приїхали до Луцька з Локач ще вчора, ночували на вулиці, а сьогодні прийшли до торгово-розважального центру погрітись і поїсти. Вдалось сконтактувати з працівником ліцею, де вчаться малолітні порушники, який повідомив, що не має змоги забрати дітей.Тож інспектори прийняли рішення тимчасово доставити їх у притулок в Рожище.Адміністрація закладу написала заяву щодо не розрахунку за їжу, яку передали у міський відділок для розгляду по суті.