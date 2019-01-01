У селі на Волині – несподіваний лідер виборів





Результати повідомили у виборчій комісії дільниці, пише



Лідирує у селі Вітоніж Олег Ляшко. За нього проголосували 87 людини. За Юлію Тимошенко прогулосувало 29 жителів. На третьому місті Петро Порошенко з 27 голосами. За Володимира Зеленського свої голоси віддали 13 людей. Замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко. За нього проголосували 10 селян.

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