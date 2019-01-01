У селі на Волині – несподіваний лідер виборів
Сьогодні, 01:01
У селі Вітоніж Рожищенського району порахували усі голоси, які виборці віддали за своїх кандидатів на виборах Президента України.
Результати повідомили у виборчій комісії дільниці, пише Район.Рожище.
Лідирує у селі Вітоніж Олег Ляшко. За нього проголосували 87 людини. За Юлію Тимошенко прогулосувало 29 жителів. На третьому місті Петро Порошенко з 27 голосами. За Володимира Зеленського свої голоси віддали 13 людей. Замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко. За нього проголосували 10 селян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Результати повідомили у виборчій комісії дільниці, пише Район.Рожище.
Лідирує у селі Вітоніж Олег Ляшко. За нього проголосували 87 людини. За Юлію Тимошенко прогулосувало 29 жителів. На третьому місті Петро Порошенко з 27 голосами. За Володимира Зеленського свої голоси віддали 13 людей. Замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко. За нього проголосували 10 селян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині – несподіваний лідер виборів
Сьогодні, 01:01
Жінка з Волині залишила шоу «Голос країни». ВІДЕО
Сьогодні, 00:12
1 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сподівався «порішать»: у Луцьку 20-річний хлопець їздив без документів і порушував
31 березень, 23:09
Найпізніше в Україні закрилася виборча дільниця на Волині
31 березень, 22:18