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У селі на Волині – несподіваний лідер виборів

У селі на Волині – несподіваний лідер виборів
У селі Вітоніж Рожищенського району порахували усі голоси, які виборці віддали за своїх кандидатів на виборах Президента України.

Результати повідомили у виборчій комісії дільниці, пише Район.Рожище.

Лідирує у селі Вітоніж Олег Ляшко. За нього проголосували 87 людини. За Юлію Тимошенко прогулосувало 29 жителів. На третьому місті Петро Порошенко з 27 голосами. За Володимира Зеленського свої голоси віддали 13 людей. Замикає п'ятірку лідерів Анатолій Гриценко. За нього проголосували 10 селян.

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Теги: Вітоніж, вибори, Волинь, Олег Ляшко
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