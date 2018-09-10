У Луцьку до ОВК привезли «протоколи з майбутнього»

На Волині друга дільнична виборча комісія, яка прибула в ОВК №22 здавати документацію, подала протокол, датований майбутнім часом.Окрім того, інша комісія, яку станом на 23:15 31 березня спостерігачі ОПОРИ зафіксували у фойє приміщення ОВК з документами, здала документи, також датовані першим квітня, повідомляють представники ОПОРИ на Волині.Перші комісії почали здавати на перевірку ОВК №22 документацію за хвилину після опівночі 1 квітня. У представників другої ж дільниці, яка здавала документацію, одразу виявили неточності.Йдеться про документацію від комісії спецдільниці №071101. Так, станом на 00:10 оголосили, що протокол підписаний 00:40 1 квітня, тобто майбутнім часом. Протокол у комісії не прийняли та відправили на уточнення.Зауважимо також, що спостерігач ОПОРИ станом на 23:15 31 березня зафіксував у фойє біля кабінету, де засідає ОВК, дві дільничні виборчі комісії, які вже прибули з документами. Йдеться про комісії дільниць №071070 та № 071098. Однак заходити до ОВК, аби здати документацію, комісії не поспішали – вони просто сиділи у фойє.Після спілкування зі спостерігачем ОПОРИ представники комісій не зайшли в ОВК, а за кілька хвилин їх вже не було у приміщенні фойє.Натомість дільниця №071098 згодом прибула в приміщення ОВК і станом на 00:42 оголосили інформацію про її документацію. Голова ОВК оголосив, що пакет із документами запечатаний 00:31 1 квітня, а згодом повідомив, що протокол підписаний 00:31 1 квітня. Зауважимо, що комісії повернули протокол на уточнення, адже серед документації не було першого примірника протоколу.Відтак, за вказаними фактами спостерігач склав акти та готує скаргу до комісії. У вказаних діях з боку комісії можуть вбачатися ознаки фальсифікації виборчих документів, що передбачає кримінальну відповідальність відповідно до статті 158 Кримінального кодексу України.