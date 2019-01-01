вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Переможниця «Холостяка» з Луцька і відомий красунчик показали весільне відео

Переможниця «Холостяка» з Луцька і відомий красунчик показали весільне відео
Переможниця шоу «Холостяк-8» Іванна Гончарук з Луцька і переможець проекту «Топ-модель по-українськи» Самвел Туманян здивували інтернет-користувачів.

У своїх Інстаграм-профілях раніше вони опублікували спільну весільну фотосесію, а тепер Іванна показала ще й відео, інформує Таблоїд Волині.

Шанувальників заінтригували романтичні світлини у святкових вбраннях: відома «холостячка» позувала у білій сукні, а Самвел – у традиційному чорному костюмі.

На відео зберегли атмосферу ніжності та кохання. Переглянути його можна за посиланням: https://www.facebook.com/tabloyid/videos/2289717284637324/

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Холостяк, весілля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Весна у луцькому зоопарку: пухнасті мешканці охоче позували на камеру
Сьогодні, 18:18
Переможниця «Холостяка» з Луцька і відомий красунчик показали весільне відео
Сьогодні, 18:00
У Луцьку водій скандального «Егоїста» забруднював дорогу
Сьогодні, 17:51
Коли у Луцьку закінчиться опалювальний сезон
Сьогодні, 17:50
На Волині колишній «зек» повернеться за ґрати через вбивство матері
Сьогодні, 17:45
Схожі новини
П'ять пар закоханих в один день взяли експрес-шлюб у луцькому ЦНАПі П'ять пар закоханих в один день взяли експрес-шлюб у луцькому ЦНАПі
27 березень, 14:43
Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО Переможниця «Холостяка» з Луцька «вийшла заміж» за відомого красунчика. ФОТО
18 березень, 09:45
На Волині розписалася ювілейна пара На Волині розписалася ювілейна пара
11 березень, 16:20
Любов зла: з ким з іноземців найбільше розлучаються волинянки Любов зла: з ким з іноземців найбільше розлучаються волинянки
06 березень, 12:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Весна у луцькому зоопарку: пухнасті мешканці охоче позували на камеру
Сьогодні, 18:18
 0
Переможниця «Холостяка» з Луцька і відомий красунчик показали весільне відео
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку водій скандального «Егоїста» забруднював дорогу
Сьогодні, 17:51
 0
Коли у Луцьку закінчиться опалювальний сезон
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині колишній «зек» повернеться за ґрати через вбивство матері
Сьогодні, 17:45
 0
Медіа
відео
1/8