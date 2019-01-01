Переможниця «Холостяка» з Луцька і відомий красунчик показали весільне відео
Сьогодні, 18:00
Переможниця шоу «Холостяк-8» Іванна Гончарук з Луцька і переможець проекту «Топ-модель по-українськи» Самвел Туманян здивували інтернет-користувачів.
У своїх Інстаграм-профілях раніше вони опублікували спільну весільну фотосесію, а тепер Іванна показала ще й відео, інформує Таблоїд Волині.
Шанувальників заінтригували романтичні світлини у святкових вбраннях: відома «холостячка» позувала у білій сукні, а Самвел – у традиційному чорному костюмі.
На відео зберегли атмосферу ніжності та кохання. Переглянути його можна за посиланням: https://www.facebook.com/tabloyid/videos/2289717284637324/
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У своїх Інстаграм-профілях раніше вони опублікували спільну весільну фотосесію, а тепер Іванна показала ще й відео, інформує Таблоїд Волині.
Шанувальників заінтригували романтичні світлини у святкових вбраннях: відома «холостячка» позувала у білій сукні, а Самвел – у традиційному чорному костюмі.
На відео зберегли атмосферу ніжності та кохання. Переглянути його можна за посиланням: https://www.facebook.com/tabloyid/videos/2289717284637324/
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