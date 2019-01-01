Переможниця «Холостяка» з Луцька і відомий красунчик показали весільне відео

Іванна Гончарук з Луцька і переможець проекту «Топ-модель по-українськи» Самвел Туманян здивували інтернет-користувачів.



У своїх Інстаграм-профілях раніше вони



Шанувальників заінтригували романтичні світлини у святкових вбраннях: відома «холостячка» позувала у білій сукні, а Самвел – у традиційному чорному костюмі.



На відео зберегли атмосферу ніжності та кохання. Переглянути його можна за посиланням: https://www.facebook.com/tabloyid/videos/2289717284637324/

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