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Волонтери закликають привітати з днем народження маленького сина загиблого волинського Героя

Волонтери закликають привітати з днем народження маленького сина загиблого волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Уже скоро свій п’ятий день народження зустріне Ярослав Яворський. Він є сином Яворського Миколи Васильовича – головного сержанта-командира міномету 14-тої окремої механізованої бригади, який загинув рік тому – 16 березня 2017 року під час мінометного обстрілу опорного пункту поблизу с. Лобачеве Новоайдарського р-ну Луганської області. Двоє його малолітніх синів лишилися батька, а дружина – коханого чоловіка. В пам’яті своїх рідних йому буде завжди тридцять чотири.

Молодший Ярослав – справжній улюбленець в сім’ї, відвідує садочок у рідному селі. Хлопчик любить гратися машинками, складати пазли і лего зі своїм старшим братом Олегом, вирізати і ліпити з пластиліну фігури, складати конструктори, малювати, робити аплікації, особливо з улюбленого журналу «Малятко». А ще любить вдома грати у футбол із братиком.

Як і кожна дитина, іменинник любить дивитись мультфільми, найбільше йому подобаються «Фіксики», «Баранчик Шон», «Мініфос».

Особливих труднощів та негараздів у житті маленького Ярика немає. Мама Любов Іванівна говорить, що завдяки поїздкам влітку на море у Туреччину та сонячну Болгарію, Ярослав став менше хворіти порівняно із минулим роком. Також поїздки справили незабутнє враження і залишили неймовірні спогади про прогулянки тихим морським плесом на кораблі, а також аквапарк.

Для Ярославчика найбільшим авторитетом є його мама Любов Іванівна. Саме з неї Ярослав бере приклад у всьому – допомагає їй, слухає порад, любить разом з мамою та братиком Олегом пекти печиво. Та найбільше до вподоби ліпити пельмені. І з радістю хлопчик каже, що як виросте, то стане маминим помічником. Любов Іванівна додає, що працює медсестрою у місцевому тубдиспансері, матеріальний стан її родини є задовільним. Усі побутові проблеми допомагають вирішити працівники військової частини, з якою підписував контракт її чоловік. Зокрема, забезпечили сім’ю дровами на зиму та посприяли з ремонтом, і постійно цікавляться, чи є ще якісь проблеми чи потреби. Вона щиро вдячна всім, хто її підтримував протягом року після втрати чоловіка і допомагав в найважчий момент життя.

Ще однією вагомою людиною в житті дитини Героя є його дядько Анатолій, який завжди приходить на поміч родині і його ж хлопчик завжди слухає і намагається у всьому наслідувати. Разом з ним любить досліджувати реманент та інструменти. Як допитлива дитина, намагається дізнатись про призначення кожного з них і заодно допомогти з дядьком по господарству.

Свого татка наш іменинник втратив дуже рано. І нажаль спогадів про нього залишилось не так багато. Проте час від часу йому пригадуються певні моменти, коли татко носив його разом із братиком на шиї, коли возив у церкву обох на велосипеді. Ще коли татко служив, він завжди намагався підтримувати зв'язок із дітьми. Під час служби щовечора бажав їм смачного, а після вечері обов’язково довго розмовляли про те, як хто провів свій день. Ці трепетні моменти надовго закарбувались в пам’яті дитини.

Попри те, що рана після втрати чоловіка, глави сімейства, ще не встигла зарости, його дружина є щирою та відкритою людиною. І завжди рада спілкуванню, тому й лишила нам адресу для листування та привітань своєму маленькому імениннику.

Згадувати про татка Ярославчику доведеться тепер лише по фото і він ніколи більше не почує рідний батьків голос, та хлопчик знає, що його батько – Герой, який пішов на війну, аби захистити країну і вберегти рідний дім. Війна триває ось уже четвертий рік і бойові дії на Сході нашої країни не припиняються. Є, нажаль, і нові загиблі, і нові Герої сьогодення. Тому наш обов’язок перед такими родинами лишається незмінним – підтримка моральна та, по можливості фінансова. Бо цим родинам так важливо, аби про них пам’ятали. Тож давайте допоможемо зробити для дитини Героя Небесного Легіону свято в день його народження, аби він відчув турботу від оточуючих, і щоб його татусь міг тішитись на небі, що його син не на самоті в таке важливе для кожної дитини свято!

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

Інформація для благодійників: ЯВОРСЬКИЙ ЯРОСЛАВ – 5 років (04.04.2014). Ковельський р-н. Зріст: 116 см; Розмір взуття: 28-29.
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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