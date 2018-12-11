У сервісних центрах МВС на Волині тимчасово не перереєстровують автівки
Сьогодні, 15:35
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України проводить роботи з налаштування нового програмного забезпечення та технічного обладнання.
Про це повідомляє прес-служба сервісних центрів МВС Волині.
У зв'язку з цим, послуги, пов’язані з перереєстрацією транспортних засобів, можуть не надавати.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася!" - йдеться у повідомленні.
Відтак, про відновлення роботи повідомдять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба сервісних центрів МВС Волині.
У зв'язку з цим, послуги, пов’язані з перереєстрацією транспортних засобів, можуть не надавати.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася!" - йдеться у повідомленні.
Відтак, про відновлення роботи повідомдять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У сервісних центрах МВС на Волині тимчасово не перереєстровують автівки
Сьогодні, 15:35
На Донеччині 8-місячний хлопчик впав у ванну з окропом
Сьогодні, 15:30
Волиняни можуть вибороти 10 тисяч за креативність
Сьогодні, 15:13