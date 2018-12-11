У сервісних центрах МВС на Волині тимчасово не перереєстровують автівки





Про це повідомляє прес-служба сервісних центрів МВС Волині.



У зв'язку з цим, послуги, пов’язані з перереєстрацією транспортних засобів, можуть не надавати.



"Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася!" - йдеться у повідомленні.



Відтак, про відновлення роботи повідомдять додатково.

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