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У сервісних центрах МВС на Волині тимчасово не перереєстровують автівки

У сервісних центрах МВС на Волині тимчасово не перереєстровують автівки
Державне підприємство «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України проводить роботи з налаштування нового програмного забезпечення та технічного обладнання.

Про це повідомляє прес-служба сервісних центрів МВС Волині.

У зв'язку з цим, послуги, пов’язані з перереєстрацією транспортних засобів, можуть не надавати.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності та просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася!" - йдеться у повідомленні.

Відтак, про відновлення роботи повідомдять додатково.

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Теги: МВС, сервісний центр, авто
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