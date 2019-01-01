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Хто переміг у виборчих перегонах на двох волинських округах. ОФІЦІЙНО

Хто переміг у виборчих перегонах на двох волинських округах. ОФІЦІЙНО
Стали відомі результати президентських виборів на ТВО №19 та №20.

Про це йдеться на сайті ЦВК.

Так, на ТВО №19, куди входять міста Володимир-Волинський, Нововолинськ, Володимир-Волинський, Іваничівський, Любомльський райони, перше місце посів Володимир Зеленський із результатом у 24.56 %, друге - Юлія Тимошенко з 21.91 % голосів.

На третьому місці знаходиться чинний Президент Петро Порошенко з результатом у 15.19 %.
Хто переміг у виборчих перегонах на двох волинських округах. ОФІЦІЙНО

На ТВО №20, куди входять Горохівський, Локачинський, Луцький, Рожищенський, Турійський райони, лідером виборчих перегонів є Юлія Тимошенко, за яку віддали свої голоси 21.73 %.

Петра Порошенка підтримали 20.42 % виборців. За Володимира Зеленського проголосували 19.19 %.
Хто переміг у виборчих перегонах на двох волинських округах. ОФІЦІЙНО

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Теги: вибори, результати
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