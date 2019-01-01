Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО

У Луцьку виступив гурт «Один в каное». Концерт відбувся учора, 2 квітня, в розважальному центрі «Промінь».Гурт, який доводить, що музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного шоу-бізнесу, має свою широку аудиторію, у Луцьку представив нові пісні та порадував шанувальників старими хітами.Розпочали музиканти теплий, атмосферний концерт із однієї з найвідоміших своїх пісень – з композиції «Човен» на слова вірша Івана Франка. Дуже мило та у підспівуванні залу «Один в каное» виконали і пісні «У мене немає дому», «Пообіцяй мені», «Веснянка», «Пам’яті мало» та інші.Солістка гуртуж після кожної пісні дякувала залу за емоції та оплески.Завершили ж музиканти свій виступ піснею «Ікони», присвяченою шістдесятникам, а на біс для луцької публіки виконали «Подобається, як ти ідеш» та «Маленький хлопчик».«Останнім часом ми звикли закінчувати свій концерт особливою піснею – піснею-присвятою шістдесятникам, і сьогодні ми зробимо так само», – анонсувала Ірина останню композицію музичної програми «Ікони».Фото -