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Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО

Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
У Луцьку виступив гурт «Один в каное». Концерт відбувся учора, 2 квітня, в розважальному центрі «Промінь».

Гурт, який доводить, що музика, яка відмовилась від атрибутів та стереотипів вітчизняного шоу-бізнесу, має свою широку аудиторію, у Луцьку представив нові пісні та порадував шанувальників старими хітами.

Розпочали музиканти теплий, атмосферний концерт із однієї з найвідоміших своїх пісень – з композиції «Човен» на слова вірша Івана Франка. Дуже мило та у підспівуванні залу «Один в каное» виконали і пісні «У мене немає дому», «Пообіцяй мені», «Веснянка», «Пам’яті мало» та інші.

Солістка гурту Ірина Швайдак ж після кожної пісні дякувала залу за емоції та оплески.

Завершили ж музиканти свій виступ піснею «Ікони», присвяченою шістдесятникам, а на біс для луцької публіки виконали «Подобається, як ти ідеш» та «Маленький хлопчик».

«Останнім часом ми звикли закінчувати свій концерт особливою піснею – піснею-присвятою шістдесятникам, і сьогодні ми зробимо так само», – анонсувала Ірина останню композицію музичної програми «Ікони».

Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО
Душевно і «для своїх»: у луцькому «Промені» виступив гурт «Один в каное». ФОТО


Фото - Ігоря ДИНІ

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Теги: Один в каное, Промінь, Луцьк
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