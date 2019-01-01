Стало відомо, якою буде погода на Великдень





Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, - пише



За його словами, на Вербний тиждень до України йде похолодання, дуже вітряна погода, а перед Великоднем буде різке потепління, температура приблизно +22... +24 триматиметься до кінця місяця.



"Опади в період Вербної неділі прораховуються, зокрема й на другу половину дня навіть на Великдень. Кінцівка квітня – без опадів", – додав синоптик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед Великоднем до України прийде літня погода, стовпчик термометра підніметься вище +20. А на саме свято можливий дощ.Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, - пише Обозреватель За його словами, на Вербний тиждень до України йде похолодання, дуже вітряна погода, а перед Великоднем буде різке потепління, температура приблизно +22... +24 триматиметься до кінця місяця."Опади в період Вербної неділі прораховуються, зокрема й на другу половину дня навіть на Великдень. Кінцівка квітня – без опадів", – додав синоптик.

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