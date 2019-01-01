Стало відомо, якою буде погода на Великдень
Сьогодні, 13:01
Перед Великоднем до України прийде літня погода, стовпчик термометра підніметься вище +20. А на саме свято можливий дощ.
Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, - пише Обозреватель.
За його словами, на Вербний тиждень до України йде похолодання, дуже вітряна погода, а перед Великоднем буде різке потепління, температура приблизно +22... +24 триматиметься до кінця місяця.
"Опади в період Вербної неділі прораховуються, зокрема й на другу половину дня навіть на Великдень. Кінцівка квітня – без опадів", – додав синоптик.
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Такий прогноз дав народний синоптик Леонід Горбань, - пише Обозреватель.
За його словами, на Вербний тиждень до України йде похолодання, дуже вітряна погода, а перед Великоднем буде різке потепління, температура приблизно +22... +24 триматиметься до кінця місяця.
"Опади в період Вербної неділі прораховуються, зокрема й на другу половину дня навіть на Великдень. Кінцівка квітня – без опадів", – додав синоптик.
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