У луцькому ЦНАПі можна отримати понад 400 послуг

Луцький ЦНАП надає 420 різноманітних адміністративних послуг.Про це йшлося у середу, 3 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.За словами директора департаменту "Центр надання адміністративних послуг", повноваження міської ради у сфері надання адмінпослуг значно розширилися. Окрім тих функцій, які були передані до відділень ЦНАП від центру зайнятості, додалися послуги від сервісних центрів МВС.Відтепер тут можна провести державну реєстрацію нового транспортного засобу (без огляду), отримати нове посвідчення водія замість втраченого або викраденого, зробити обмін посвідчення водія (без складання іспитів), провести повторну реєстрацію траспортного засобу, у зв’язку зі зміною найменування та адреси юридичних осіб, прізвища, імені чи по батькові, місця проживання фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, установлення газового обладнання.