У луцькому соборі зцілюватимуть немічних
Сьогодні, 13:50
На двох останніх тижнях посту та Страсній седмиці в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці традиційно відправлять оливоосвячення.
Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Для прийняття цього таїнства у соборі необхідно зареєструватись у свічниці того ж дня, а також приступити до сповіді та причастя (можна напередодні або за кілька днів).
Оливоосвячення – одне з семи таїнств церкви, в якому при помазанні хворого спеціально освяченою оливою прикликається благодать Божа, що зцілює його душевні й тілесні недуги. Таїнство називається ще соборуванням, бо в ідеалі його звершує собор із семи священиків. Під час богослужіння вони сім разів помазують чоло, ніздрі, щоки, уста, груди й кисті рук.
Таїнство відбуватиметься:
9 квітня, вівторок, – 17.00
16 квітня, вівторок, – 17.00
22 квітня, Великий понеділок, – 17.00
23 квітня, Великий вівторок, – 11.00 (після Літургії)
24 квітня, Велика середа, – 17.00
За словами священиків, для одужання недостатньо взяти участь у таїнстві. Тут важливі покаяння і віра. Адже зцілення – вільний дар Бога, а не результат якихось зовнішніх дій.
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Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.
Для прийняття цього таїнства у соборі необхідно зареєструватись у свічниці того ж дня, а також приступити до сповіді та причастя (можна напередодні або за кілька днів).
Оливоосвячення – одне з семи таїнств церкви, в якому при помазанні хворого спеціально освяченою оливою прикликається благодать Божа, що зцілює його душевні й тілесні недуги. Таїнство називається ще соборуванням, бо в ідеалі його звершує собор із семи священиків. Під час богослужіння вони сім разів помазують чоло, ніздрі, щоки, уста, груди й кисті рук.
Таїнство відбуватиметься:
9 квітня, вівторок, – 17.00
16 квітня, вівторок, – 17.00
22 квітня, Великий понеділок, – 17.00
23 квітня, Великий вівторок, – 11.00 (після Літургії)
24 квітня, Велика середа, – 17.00
За словами священиків, для одужання недостатньо взяти участь у таїнстві. Тут важливі покаяння і віра. Адже зцілення – вільний дар Бога, а не результат якихось зовнішніх дій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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