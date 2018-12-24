У луцькому соборі зцілюватимуть немічних

На двох останніх тижнях посту та Страсній седмиці в луцькому кафедральному соборі Святої Трійці традиційно відправлять оливоосвячення.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.Для прийняття цього таїнства у соборі необхідно зареєструватись у свічниці того ж дня, а також приступити до сповіді та причастя (можна напередодні або за кілька днів).Оливоосвячення – одне з семи таїнств церкви, в якому при помазанні хворого спеціально освяченою оливою прикликається благодать Божа, що зцілює його душевні й тілесні недуги. Таїнство називається ще соборуванням, бо в ідеалі його звершує собор із семи священиків. Під час богослужіння вони сім разів помазують чоло, ніздрі, щоки, уста, груди й кисті рук.Таїнство відбуватиметься:9 квітня, вівторок, – 17.0016 квітня, вівторок, – 17.0022 квітня, Великий понеділок, – 17.0023 квітня, Великий вівторок, – 11.00 (після Літургії)24 квітня, Велика середа, – 17.00За словами священиків, для одужання недостатньо взяти участь у таїнстві. Тут важливі покаяння і віра. Адже зцілення – вільний дар Бога, а не результат якихось зовнішніх дій.