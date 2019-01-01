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Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО

Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Представники волинського осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» садили фруктові і декоративні дерева та кущі разом з вихованцями луцьких дитсадків №13 та №23 в рамках акції «Посади дерево».

Про це розповів керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» Юрій Ганджала.

Діти радо взяли участь в заході, вибирали відповідні місця для посадки, саджали та поливали маленькі деревця і пообіцяли в подальшому доглядати за саджанцями.

«Ми були приємно вражені теплими зустрічами, які нам влаштували колективи та вихованці дитсадків. Незважаючи, на свій зовсім маленький вік, дітки вже добре знають, наскільки важливе озеленення довкілля, і з радістю допомагали «Побратимам» висаджувати дерева та кущі. За дітьми – наше майбутнє, тому треба спілкуватися з ними, розповідати про війну, пояснювати, що варто дбати про довкілля», - розповів Юрій Ганджала.

Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО
Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО



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Теги: Юрій Ганджала, Побратими України, Луцьк, дитсадки
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