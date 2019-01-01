Заради майбутнього: «Побратими України» саджали дерева з дошкільнятами у Луцьку. ФОТО

Представники волинського осередку Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України» садили фруктові і декоративні дерева та кущі разом з вихованцями луцьких дитсадків №13 та №23 в рамках акції «Посади дерево».Про це розповів керівник Волинського обласного осередку спілки учасників бойових дій в АТО «Побратими України»Діти радо взяли участь в заході, вибирали відповідні місця для посадки, саджали та поливали маленькі деревця і пообіцяли в подальшому доглядати за саджанцями.«Ми були приємно вражені теплими зустрічами, які нам влаштували колективи та вихованці дитсадків. Незважаючи, на свій зовсім маленький вік, дітки вже добре знають, наскільки важливе озеленення довкілля, і з радістю допомагали «Побратимам» висаджувати дерева та кущі. За дітьми – наше майбутнє, тому треба спілкуватися з ними, розповідати про війну, пояснювати, що варто дбати про довкілля», - розповів Юрій Ганджала.