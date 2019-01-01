Рівнянин у суді оскаржує результати виборів на одному з округів





Там зазначено, що цей виборець позивався до голови ДВК 152-го виборчого округу, яка розташована на вулиці Відінська у Рівному, це дитсадок №28. Однак, Рівненський міський суд залишив подану 31-го березня скаргу без задоволення.



Спробу через суд визнати результати голосування на ДВК недійсними журналістам Суспільного прокоментувала юристка Окружної виборчої комісії Територіального виборчого округу № 152 Вікторія Морозова.



– Цьому позову передувала іще одна судова справа. Річ у тім, що цей виборець не виявив себе в списках на своїй дільниці ще 28-го березня. І фізично встигав звернутися до суду того ж дня до 24-ї години (як це передбачено законодавством), щоб його включили. Але виборець звернувся вже 29 березня, тобто тоді, коли минув передбачений термін. Тож суд тоді відмовив йому в задоволенні позову щодо включення в списки. І, відовідно, чоловік втратив можливість проголосувати. Він вирішив, що порушили його право і заявив, що термінів для нього не існує, – пояснила Вікторія Морозова.



Оскільки виборець втратив можливість проголосувати з власної вини, то, зі слів юристки, він вирішив подати другий позов до суду, щоб скасувати результати виборів на цій дільниці, де він мав би проголосувати.



– І, власне, друга судова справа цього й стосувалася. Він подав позов про скасування результатів виборів на дільниці, до якої він належить. Але ст. 80 і 82 чітко регламентують порядок визнання недійсними результатів і там є вичерпний переік підстав. І не можна визнати недійсними вибори за зверненням виборця, як в даному випадку. Тому суд позов про скасування результатів виборів залишив без задоволення. Я розумію, що йому хотілося проголосувати. Але ж є певні строки і певний порядок, яких треба дотримуватися, – зазначила Вікторія Морозова.



Також юристка пояснила цьому виборцю, як йому діяти, щоб запобігти такій ситуації у другому турі президентських виборів.



– Він має звернутися в органи державного реєстру виборців до 15-го квітня, щоб його включили до списків, так як він зареєстрований за місцем проживання і має бути в списках. Якщо йому в цьому відмовлять, то має звернутися до суду до 18-го квітня. Суд ухвалює рішення про його включення до списку виборців і направляє на негайне виконання до ДВК. Вони зобов’язані це рішення виконати і включити людину у список. Але я знаю, що він подав апеляцію на це рішення до Львівського апеляційного суду, - додала Вікторія Морозова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рівнянин, якого не внесли до списку виборців, 31-го березня подав позов до суду, щоб оскаржити результати голосування на своїй дільничній комісії. Про це журналісти Суспільного дізнались із Державного реєстру судових рішень.Там зазначено, що цей виборець позивався до голови ДВК 152-го виборчого округу, яка розташована на вулиці Відінська у Рівному, це дитсадок №28. Однак, Рівненський міський суд залишив подану 31-го березня скаргу без задоволення.Спробу через суд визнати результати голосування на ДВК недійсними журналістам Суспільного прокоментувала юристка Окружної виборчої комісії Територіального виборчого округу № 152– Цьому позову передувала іще одна судова справа. Річ у тім, що цей виборець не виявив себе в списках на своїй дільниці ще 28-го березня. І фізично встигав звернутися до суду того ж дня до 24-ї години (як це передбачено законодавством), щоб його включили. Але виборець звернувся вже 29 березня, тобто тоді, коли минув передбачений термін. Тож суд тоді відмовив йому в задоволенні позову щодо включення в списки. І, відовідно, чоловік втратив можливість проголосувати. Він вирішив, що порушили його право і заявив, що термінів для нього не існує, – пояснила Вікторія Морозова.Оскільки виборець втратив можливість проголосувати з власної вини, то, зі слів юристки, він вирішив подати другий позов до суду, щоб скасувати результати виборів на цій дільниці, де він мав би проголосувати.– І, власне, друга судова справа цього й стосувалася. Він подав позов про скасування результатів виборів на дільниці, до якої він належить. Але ст. 80 і 82 чітко регламентують порядок визнання недійсними результатів і там є вичерпний переік підстав. І не можна визнати недійсними вибори за зверненням виборця, як в даному випадку. Тому суд позов про скасування результатів виборів залишив без задоволення. Я розумію, що йому хотілося проголосувати. Але ж є певні строки і певний порядок, яких треба дотримуватися, – зазначила Вікторія Морозова.Також юристка пояснила цьому виборцю, як йому діяти, щоб запобігти такій ситуації у другому турі президентських виборів.– Він має звернутися в органи державного реєстру виборців до 15-го квітня, щоб його включили до списків, так як він зареєстрований за місцем проживання і має бути в списках. Якщо йому в цьому відмовлять, то має звернутися до суду до 18-го квітня. Суд ухвалює рішення про його включення до списку виборців і направляє на негайне виконання до ДВК. Вони зобов’язані це рішення виконати і включити людину у список. Але я знаю, що він подав апеляцію на це рішення до Львівського апеляційного суду, - додала Вікторія Морозова.

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