Центр Луцька перевтілять до Великодня





Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



У Луцьку проведуть тематичне декорування вулиці Лесі Українки та Театрального майдану для організації арт-території «Весняна вулиця» та арт-території «Великодня писанка».



Нагадаємо, на придбання



Причепурять до Пасхи фасади закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг.



Також до свята відбудеться традиційний фестиваль «Великдень у Луцьку», творчий проект «Великодня майстерня», пасхальні мистецькі акції, проекти, фестивалі, ярмарки, майстер-класи, народознавчі та етнографічні години на Театральному майдані, вулиці Лесі Українки, у Палаці культури міста Луцька, будинках культури мікрорайонів міста, Арт-галереї «Луцьк», бібліотечних установах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк прикрасять до Великодня і проведуть у місті низку тематичних заходів.Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера ЛуцькаУ Луцьку проведуть тематичне декорування вулиці Лесі Українки та Театрального майдану для організації арт-території «Весняна вулиця» та арт-території «Великодня писанка».Нагадаємо, на придбання чотирьох великих склопластикових писанок для Луцька витратять понад 56 тисяч.Причепурять до Пасхи фасади закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг.Також до свята відбудеться традиційний фестиваль «Великдень у Луцьку», творчий проект «Великодня майстерня», пасхальні мистецькі акції, проекти, фестивалі, ярмарки, майстер-класи, народознавчі та етнографічні години на Театральному майдані, вулиці Лесі Українки, у Палаці культури міста Луцька, будинках культури мікрорайонів міста, Арт-галереї «Луцьк», бібліотечних установах.

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