У Луцьку жінка-поліцейський в позаробочий час затримала двох хуліганів

У Луцьку на вулиці Липинського інспекторка патрульної поліції, перебуваючи поза службою, побачила, як двоє невідомих наносять б'ють чоловіка літнього віку.Інцидент трапився учора, близько 20 години, - інформує Патрульна поліція Волині.«У нього з обличчя йшла кров. Двоє нападників направились в бік проспекту Соборності. Я надала потерпілому допомогу, витерла обличчя та побігла за чоловіками. Паралельно зателефонувала до поліції та викликала екіпаж патрульних», - розповідає поліцейськаЖінка переслідувала нападників, поки їх не затримали. Ті повідомили, що нанесли удари перехожому, оскільки він зробив їм зауваження через п’яний вигляд.На осіб оформили необхідні адмінматеріали.Потерпілий від написання заяви відмовився.