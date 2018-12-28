У Луцьку жінка-поліцейський в позаробочий час затримала двох хуліганів
Сьогодні, 09:40
У Луцьку на вулиці Липинського інспекторка патрульної поліції, перебуваючи поза службою, побачила, як двоє невідомих наносять б'ють чоловіка літнього віку.
Інцидент трапився учора, близько 20 години, - інформує Патрульна поліція Волині.
«У нього з обличчя йшла кров. Двоє нападників направились в бік проспекту Соборності. Я надала потерпілому допомогу, витерла обличчя та побігла за чоловіками. Паралельно зателефонувала до поліції та викликала екіпаж патрульних», - розповідає поліцейська Юлія.
Жінка переслідувала нападників, поки їх не затримали. Ті повідомили, що нанесли удари перехожому, оскільки він зробив їм зауваження через п’яний вигляд.
На осіб оформили необхідні адмінматеріали.
Потерпілий від написання заяви відмовився.
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Інцидент трапився учора, близько 20 години, - інформує Патрульна поліція Волині.
«У нього з обличчя йшла кров. Двоє нападників направились в бік проспекту Соборності. Я надала потерпілому допомогу, витерла обличчя та побігла за чоловіками. Паралельно зателефонувала до поліції та викликала екіпаж патрульних», - розповідає поліцейська Юлія.
Жінка переслідувала нападників, поки їх не затримали. Ті повідомили, що нанесли удари перехожому, оскільки він зробив їм зауваження через п’яний вигляд.
На осіб оформили необхідні адмінматеріали.
Потерпілий від написання заяви відмовився.
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