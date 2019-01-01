У місті на Волині біля заправки горіло поле. ФОТО
Сьогодні, 10:38
У Рожищі невідомі підпалили траву поблизу заправки.
Займання сухостою біля рожищенської АЗС поміли близько 21 години 5 квітня. На місці надзвичайної ситуації працювали рятувальники, - пише Район.Рожище.
Трава горіла неподалік заправки «Аветра».
Нагадаємо, що 3-го квітня у Володимирі-Волинському вогнеборці гасили пожежу неподалік заправки.
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Займання сухостою біля рожищенської АЗС поміли близько 21 години 5 квітня. На місці надзвичайної ситуації працювали рятувальники, - пише Район.Рожище.
Трава горіла неподалік заправки «Аветра».
Нагадаємо, що 3-го квітня у Володимирі-Волинському вогнеборці гасили пожежу неподалік заправки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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