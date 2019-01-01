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У місті на Волині біля заправки горіло поле. ФОТО

У місті на Волині біля заправки горіло поле. ФОТО
У Рожищі невідомі підпалили траву поблизу заправки.

Займання сухостою біля рожищенської АЗС поміли близько 21 години 5 квітня. На місці надзвичайної ситуації працювали рятувальники, - пише Район.Рожище.

Трава горіла неподалік заправки «Аветра».

Нагадаємо, що 3-го квітня у Володимирі-Волинському вогнеборці гасили пожежу неподалік заправки.

У місті на Волині біля заправки горіло поле. ФОТО
У місті на Волині біля заправки горіло поле. ФОТО
У місті на Волині біля заправки горіло поле. ФОТО
У місті на Волині біля заправки горіло поле. ФОТО
У місті на Волині біля заправки горіло поле. ФОТО

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Теги: пожежа, трава, Рожище, заправка
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