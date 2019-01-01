У місті на Волині біля заправки горіло поле. ФОТО





Займання сухостою біля рожищенської АЗС поміли близько 21 години 5 квітня. На місці надзвичайної ситуації працювали рятувальники, - пише Район.Рожище.



Трава горіла неподалік заправки «Аветра».



Нагадаємо, що 3-го квітня у Володимирі-Волинському вогнеборці





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі невідомі підпалили траву поблизу заправки.Займання сухостою біля рожищенської АЗС поміли близько 21 години 5 квітня. На місці надзвичайної ситуації працювали рятувальники, - пише Район.Рожище.Трава горіла неподалік заправки «Аветра».Нагадаємо, що 3-го квітня у Володимирі-Волинському вогнеборці гасили пожежу неподалік заправки.

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