У «Промені» відбудеться фінал акції «Серце до серця»*

Розважальний центр «Промінь» знову долучається до всеукраїнської організації «Серце до серця».Цього року фонд має найскладніший виклик, непросте завдання за всі роки проведення акцій.З 1 по 30 квітня в Україні проходитиме благодійний збір коштів для дітей з вадами серця під гаслом «Дитяче серденько, живи!».Важко оцінити повний масштаб проблеми дитячої кардіології, але в обласних лікарнях критично бракує медичного обладнання для ранньої діагностики та лікування хвороб серця у дітей.У РЦ «Промінь» в цей період стоятимуть коробочки для збору коштів. А вже 5 травня на площі комплексі відбудеться благодійний урочистий концерт з нагоди завершення акції та оголошення суми, яку вдасться зібрати за квітень.РЦ «Промінь» закликає не бути байдужими та врятувати життя та здоров’я маленький сердечок.