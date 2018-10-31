У «Промені» відбудеться фінал акції «Серце до серця»*
Сьогодні, 17:36
Розважальний центр «Промінь» знову долучається до всеукраїнської організації «Серце до серця».
Цього року фонд має найскладніший виклик, непросте завдання за всі роки проведення акцій.
З 1 по 30 квітня в Україні проходитиме благодійний збір коштів для дітей з вадами серця під гаслом «Дитяче серденько, живи!».
Важко оцінити повний масштаб проблеми дитячої кардіології, але в обласних лікарнях критично бракує медичного обладнання для ранньої діагностики та лікування хвороб серця у дітей.
У РЦ «Промінь» в цей період стоятимуть коробочки для збору коштів. А вже 5 травня на площі комплексі відбудеться благодійний урочистий концерт з нагоди завершення акції та оголошення суми, яку вдасться зібрати за квітень.
РЦ «Промінь» закликає не бути байдужими та врятувати життя та здоров’я маленький сердечок.
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Цього року фонд має найскладніший виклик, непросте завдання за всі роки проведення акцій.
З 1 по 30 квітня в Україні проходитиме благодійний збір коштів для дітей з вадами серця під гаслом «Дитяче серденько, живи!».
Важко оцінити повний масштаб проблеми дитячої кардіології, але в обласних лікарнях критично бракує медичного обладнання для ранньої діагностики та лікування хвороб серця у дітей.
У РЦ «Промінь» в цей період стоятимуть коробочки для збору коштів. А вже 5 травня на площі комплексі відбудеться благодійний урочистий концерт з нагоди завершення акції та оголошення суми, яку вдасться зібрати за квітень.
РЦ «Промінь» закликає не бути байдужими та врятувати життя та здоров’я маленький сердечок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У «Промені» відбудеться фінал акції «Серце до серця»*
Сьогодні, 17:36