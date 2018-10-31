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У «Промені» відбудеться фінал акції «Серце до серця»*

У «Промені» відбудеться фінал акції «Серце до серця»*
Розважальний центр «Промінь» знову долучається до всеукраїнської організації «Серце до серця».

Цього року фонд має найскладніший виклик, непросте завдання за всі роки проведення акцій.

З 1 по 30 квітня в Україні проходитиме благодійний збір коштів для дітей з вадами серця під гаслом «Дитяче серденько, живи!».

Важко оцінити повний масштаб проблеми дитячої кардіології, але в обласних лікарнях критично бракує медичного обладнання для ранньої діагностики та лікування хвороб серця у дітей.

У РЦ «Промінь» в цей період стоятимуть коробочки для збору коштів. А вже 5 травня на площі комплексі відбудеться благодійний урочистий концерт з нагоди завершення акції та оголошення суми, яку вдасться зібрати за квітень.

РЦ «Промінь» закликає не бути байдужими та врятувати життя та здоров’я маленький сердечок.


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Теги: Промінь, акція
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