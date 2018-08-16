Чоловік, який облив себе бензином біля Луцькради, – атовець: він – у психлікарні

чоловік облив себе бензином перед входом до міської ради та намагався підпалити.



Як повідомив головний лікар комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль, виклик на "103" надійшов 5 квітня о 19.04, пише



"Коли швидка приїхала, він вже був у наручниках. На той час чоловік нічого не вигукував, але, як розповіли очевидці, раніше він вимагав зустрічі з кандидатом у президенти Зеленським і запевняв, що за нього не голосуватиме", - розповів Володимир Шмаль.



За словами Шмаля, чоловік, який погрожував спалити себе, два роки воював на сході, періодично проходить лікування через посттравматичний синдром. Наразі швидка доправила цього чоловіка до психіатричної лікарні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сьогодні, 5 квітня, ввечеріЯк повідомив головний лікар комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», виклик на "103" надійшов 5 квітня о 19.04, пише УНІАН "Коли швидка приїхала, він вже був у наручниках. На той час чоловік нічого не вигукував, але, як розповіли очевидці, раніше він вимагав зустрічі з кандидатом у президенти Зеленським і запевняв, що за нього не голосуватиме", - розповів Володимир Шмаль.За словами Шмаля, чоловік, який погрожував спалити себе, два роки воював на сході, періодично проходить лікування через посттравматичний синдром. Наразі швидка доправила цього чоловіка до психіатричної лікарні.

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