Чоловік, який облив себе бензином біля Луцькради, – атовець: він – у психлікарні
Сьогодні, 15:08
У Луцьку сьогодні, 5 квітня, ввечері чоловік облив себе бензином перед входом до міської ради та намагався підпалити.
Як повідомив головний лікар комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль, виклик на "103" надійшов 5 квітня о 19.04, пише УНІАН.
"Коли швидка приїхала, він вже був у наручниках. На той час чоловік нічого не вигукував, але, як розповіли очевидці, раніше він вимагав зустрічі з кандидатом у президенти Зеленським і запевняв, що за нього не голосуватиме", - розповів Володимир Шмаль.
За словами Шмаля, чоловік, який погрожував спалити себе, два роки воював на сході, періодично проходить лікування через посттравматичний синдром. Наразі швидка доправила цього чоловіка до психіатричної лікарні.
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Як повідомив головний лікар комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль, виклик на "103" надійшов 5 квітня о 19.04, пише УНІАН.
"Коли швидка приїхала, він вже був у наручниках. На той час чоловік нічого не вигукував, але, як розповіли очевидці, раніше він вимагав зустрічі з кандидатом у президенти Зеленським і запевняв, що за нього не голосуватиме", - розповів Володимир Шмаль.
За словами Шмаля, чоловік, який погрожував спалити себе, два роки воював на сході, періодично проходить лікування через посттравматичний синдром. Наразі швидка доправила цього чоловіка до психіатричної лікарні.
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