вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чоловік, який облив себе бензином біля Луцькради, – атовець: він – у психлікарні

Чоловік, який облив себе бензином біля Луцькради, – атовець: він – у психлікарні
У Луцьку сьогодні, 5 квітня, ввечері чоловік облив себе бензином перед входом до міської ради та намагався підпалити.

Як повідомив головний лікар комунального закладу «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Шмаль, виклик на "103" надійшов 5 квітня о 19.04, пише УНІАН.

"Коли швидка приїхала, він вже був у наручниках. На той час чоловік нічого не вигукував, але, як розповіли очевидці, раніше він вимагав зустрічі з кандидатом у президенти Зеленським і запевняв, що за нього не голосуватиме", - розповів Володимир Шмаль.

За словами Шмаля, чоловік, який погрожував спалити себе, два роки воював на сході, періодично проходить лікування через посттравматичний синдром. Наразі швидка доправила цього чоловіка до психіатричної лікарні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: самопідпал, Луцькрада
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Стало відомо, де і ким працює Гунчик
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чоловік, який облив себе бензином біля Луцькради, – атовець: він – у психлікарні
Сьогодні, 15:08
Супрун прокоментувала медогляди Порошенка і Зеленського
Сьогодні, 14:23
Вигідний шопінг: у «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 14:00
На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі
Сьогодні, 13:35
«Карамельні» квартири у яскравих багатоповерхівках: ЖК «Caramel Residence» продовжує зводити житло мрії. ФОТО*
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
«Я за*бався, хлопці»: відомі деталі інциденту із самопідпалом біля Луцькради «Я за*бався, хлопці»: відомі деталі інциденту із самопідпалом біля Луцькради
16 серпень, 2018, 13:10
У Луцьку чоловік хотів себе спалити: подробиці У Луцьку чоловік хотів себе спалити: подробиці
16 серпень, 2018, 08:43
«Все проср*ли»: у Луцьку чоловік хотів підпалити себе біля міської ради «Все проср*ли»: у Луцьку чоловік хотів підпалити себе біля міської ради
05 квітень, 19:33
Працівники Луцькради поїдуть вчитися Працівники Луцькради поїдуть вчитися
03 квітень, 20:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку обмежать продаж алкоголю під час проведення футбольних матчів
05 квітень, 19:18
 1
Чоловік, який облив себе бензином біля Луцькради, – атовець: він – у психлікарні
Сьогодні, 15:08
 0
Супрун прокоментувала медогляди Порошенка і Зеленського
Сьогодні, 14:23
 0
Вигідний шопінг: у «ПортCity» – знижки вихідного дня*
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині виявили автомобілі, викрадені в Польщі
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8