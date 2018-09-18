Під Києвом 16-річний хлопець на Mazda збив на смерть двох дівчат. ФОТО





За попередніми даними – водій Mazda збив дівчат на обочині, коли вони поверталися додому, кинув авто і втік, -



Водієм виявився 16-річний мешканець сусіднього села, який взяв без дозволу ключі від автомобіля батьків. Його досі не знайшли.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники поліції встановили, що загиблі – 18-річна мешканка цього села та 16-річна киянка.За попередніми даними – водій Mazda збив дівчат на обочині, коли вони поверталися додому, кинув авто і втік, - повідомляє прес-служба поліції Київщини.Водієм виявився 16-річний мешканець сусіднього села, який взяв без дозволу ключі від автомобіля батьків. Його досі не знайшли.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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