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Під Києвом 16-річний хлопець на Mazda збив на смерть двох дівчат. ФОТО

Під Києвом 16-річний хлопець на Mazda збив на смерть двох дівчат. ФОТО
Працівники поліції встановили, що загиблі – 18-річна мешканка цього села та 16-річна киянка.

За попередніми даними – водій Mazda збив дівчат на обочині, коли вони поверталися додому, кинув авто і втік, - повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Водієм виявився 16-річний мешканець сусіднього села, який взяв без дозволу ключі від автомобіля батьків. Його досі не знайшли.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Під Києвом 16-річний хлопець на Mazda збив на смерть двох дівчат. ФОТО
Під Києвом 16-річний хлопець на Mazda збив на смерть двох дівчат. ФОТО
Під Києвом 16-річний хлопець на Mazda збив на смерть двох дівчат. ФОТО

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Теги: аварія, поліція, смерть
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