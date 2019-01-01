На Рівненщині травмованого водія з понівеченого авто діставали рятувальники. ФОТО





До місця ДТП виїхало два пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.



Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували водія з понівеченого автомобіля та передали працівникам «швидкої».



Усі обставини ДТП встановлюють поліцейські.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу, 6 квітня, внаслідок автопригоди, яка сталася вчора близько 23:00 на вулиці Шухевича у Рівному, одного із водіїв затисло в салоні автомобіля.До місця ДТП виїхало два пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували водія з понівеченого автомобіля та передали працівникам «швидкої».Усі обставини ДТП встановлюють поліцейські.

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