На Рівненщині травмованого водія з понівеченого авто діставали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 15:27
В суботу, 6 квітня, внаслідок автопригоди, яка сталася вчора близько 23:00 на вулиці Шухевича у Рівному, одного із водіїв затисло в салоні автомобіля.
До місця ДТП виїхало два пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.
Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували водія з понівеченого автомобіля та передали працівникам «швидкої».
Усі обставини ДТП встановлюють поліцейські.
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До місця ДТП виїхало два пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.
Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували водія з понівеченого автомобіля та передали працівникам «швидкої».
Усі обставини ДТП встановлюють поліцейські.
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