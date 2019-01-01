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На Рівненщині травмованого водія з понівеченого авто діставали рятувальники. ФОТО

На Рівненщині травмованого водія з понівеченого авто діставали рятувальники. ФОТО
В суботу, 6 квітня, внаслідок автопригоди, яка сталася вчора близько 23:00 на вулиці Шухевича у Рівному, одного із водіїв затисло в салоні автомобіля.

До місця ДТП виїхало два пожежно-рятувальних відділення та оперативно-координаційний центр обласного управління ДСНС.

Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували водія з понівеченого автомобіля та передали працівникам «швидкої».

Усі обставини ДТП встановлюють поліцейські.

На Рівненщині травмованого водія з понівеченого авто діставали рятувальники. ФОТО

На Рівненщині травмованого водія з понівеченого авто діставали рятувальники. ФОТО

На Рівненщині травмованого водія з понівеченого авто діставали рятувальники. ФОТО

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Теги: аварія, рятувальники, Рівненщина, водій, травмований
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