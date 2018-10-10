На Волині – 15 офіційних мільйонерів

На Волині доходи за 2018 рік понад 1 мільйон гривень задекларували 15 громадян. А загалом податкові декларації про майновий стан і доходи за минулий рік до державних податкових інспекцій області вже подали майже 3400 волинян.Про це повідомляє сектор комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.«Волинські декларанти самостійно визначили до сплати понад 10,5 мільйона гривень ПДФО та військового збору. Тож громади області та держбюджет за підсумками деклараційної кампанії отримають додатковий фінансовий ресурс для вирішення соціально-економічних питань», - розповіла начальник ГУ ДФС у Волинській областіКерівник волинських фіскалів запевнила, що в Центрах обслуговування платників кожен декларант може отримати кваліфіковану консультаційну допомогу з тим, щоб правильно заповнити і подати декларацію.«Радує той факт, що до питання декларування доходів у нас вже досить відповідальне ставлення. У цьому переконує нинішня деклараційна кампанія. Саме таке свідома позиція в питанні сплати податків дедалі більше поєднує нашу країну з цивілізованим світом. Як відомо, громадянин, котрий хоче соціально-економічного добробуту держави, не лише знає, а й сумлінно виконує обов’язок щодо декларування доходів», - підкреслила начальник ГУ ДФС у Волинській області Світлана Савчук.Нагадаємо, що громадянин сам обирає спосіб подачі декларації – особисто, або уповноваженою особою, поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше, ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації. Тим часом, ДФС пропонує більш сучасний формат звітування – через Електронний кабінет, з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису. Тобто, кожен може самостійно обрати найбільш зручний і доступний спосіб спілкування з ДФС.