Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
Сьогодні, 17:58
Волинський фотограф Максим Рудік показав, як довгохвості синиці будують гніздо.
Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Фотополювання волинянин влаштував на території Ківерцівського району у неділю, 7 квітня.
"Довгохвості синиці вже будують гніздо, причому обидва птахи і дуже інтенсивно", - прокоментував фото він.
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Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Фотополювання волинянин влаштував на території Ківерцівського району у неділю, 7 квітня.
"Довгохвості синиці вже будують гніздо, причому обидва птахи і дуже інтенсивно", - прокоментував фото він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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