Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО

Максим Рудік показав, як довгохвості синиці будують гніздо.



Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



Фотополювання волинянин влаштував на території Ківерцівського району у неділю, 7 квітня.



"Довгохвості синиці вже будують гніздо, причому обидва птахи і дуже інтенсивно", - прокоментував фото він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський фотографпоказав, як довгохвості синиці будують гніздо.Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.Фотополювання волинянин влаштував на території Ківерцівського району у неділю, 7 квітня."Довгохвості синиці вже будують гніздо, причому обидва птахи і дуже інтенсивно", - прокоментував фото він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію