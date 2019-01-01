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Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО

Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
Волинський фотограф Максим Рудік показав, як довгохвості синиці будують гніздо.

Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Фотополювання волинянин влаштував на території Ківерцівського району у неділю, 7 квітня.

"Довгохвості синиці вже будують гніздо, причому обидва птахи і дуже інтенсивно", - прокоментував фото він.
Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО
Дивовижна мить: волинський фотограф упіймав синиць за майструванням гнізда. ФОТО

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Теги: птахи, природа, Волинь
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