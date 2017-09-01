Начальник волинської митниці через суд стягнув з прокуратури моральні та матеріальні збитки

Віктору Кривіцькому з державного бюджету мають виплатити моральні та матеріальні збитки за незаконні дії органів досудового розслідування.



Таке рішення виніс суддя Ковельського міськрайонного суду Сергій Панасюк, - пише



Нагадаємо: 19 серпня 2017 року прокуратура Волинської області затримала начальника Волинської митниці Віктора Кривіцького, підозрюючи у вчиненні корупційних правопорушень.



Керівнику митниці було оголошено про підозру за двома статтями: про отримання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, що заподіяло збитку бюджету у вигляді ненадходження митних платежів на суму 300 тисяч гривень.



Згодом



Відтак, суд прийняв рішення про відшкодування Кривіцькому 80 000 гривень моральної шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування, та 75 000 гривень на відшкодування сум, витрачених них на юридичну допомогу в кримінальній справі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальнику Волинської митниціз державного бюджету мають виплатити моральні та матеріальні збитки за незаконні дії органів досудового розслідування.Таке рішення виніс суддя Ковельського міськрайонного суду, - пише ІА "Конкурент" Нагадаємо: 19 серпня 2017 року прокуратура Волинської області затримала начальника Волинської митниці Віктора Кривіцького, підозрюючи у вчиненні корупційних правопорушень.Керівнику митниці було оголошено про підозру за двома статтями: про отримання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем, що заподіяло збитку бюджету у вигляді ненадходження митних платежів на суму 300 тисяч гривень.Згодом кримінальну справу проти начальника Волинської митниці ДФС Віктора Кривіцького закрили Відтак, суд прийняв рішення про відшкодування Кривіцькому 80 000 гривень моральної шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування, та 75 000 гривень на відшкодування сум, витрачених них на юридичну допомогу в кримінальній справі.

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