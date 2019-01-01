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Постраждалу не могли витягнути з авто: на трасі «Луцьк – Володимир-Волинський» автівка злетіла в кювет

Постраждалу не могли витягнути з авто: на трасі «Луцьк – Володимир-Волинський» автівка злетіла в кювет
Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері на трасі «Луцьк-Торчин-Володимир-Волинський». Внаслідок аварії постраждала жінка, яка знаходилась у салоні авто.

Про аварію, що сталася близько 22.15 Інформаційному агенству Волинські Новини повідомили очевидці.

Зі слів свідків ДТП, неподалік населеного пункту Війниця Локачинського району автомобіль марки Chevrolet Aveo злетів у кювет. Легковик зазнав серйозні механічні ушкодження. На момент ДТП у салоні Chevrolet перебував водій та пасажирка, яку протягом тривалого часу не могли дістати з транспортного засобу.

«Коли ми поверталися до Луцька, побачили аварію. Я попросив колегу загальмувати, бо зрозумів, що люди потрапили у біду. Коли зупинились, то побачив чоловіка з синцями на обличчі. Як виявилось, то був водій Chevrolet. Він сказав, що працівники «швидкої» не можуть дістати травмовану жінку з пошкодженого авто й почали надавати їй першу невідкладну допомогу», - розповів свідок аварії Олександр.

Зі слів чоловіка, водій запевняє, що ДТП трапилась через те, що він не впорався з керуванням. Каже, що швидкість, з якою рухався, становила приблизно 90 км/год.

«На перший погляд, водій транспортного засобу повністю тверезий», - додав лучанин.

За станом на 22.33 на місце інциденту прибули й працівники поліції. Наразі вони з’ясовують усі обставини ДТП. Постраждалу внаслідок аварії жінку швидка повезла до лікарні.

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Теги: аварія, траса, кювет
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