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У місті на Волині «прикрутили» тепло

У місті на Волині «прикрутили» тепло
У Володимирі-Волинському призупинили опалювальний сезон.

Про це під час оперативної наради 9-го квітня розповів директор теплокомуненерго Сергій Коба, пише БУГ.

Так, від 8-го квітня у Володимирі-Волинському призупинили опалювальний сезон.

“Температурний режим нам дозволяє призупинити. Три доби було вище +8, вчора взагалі +19 в день. Якщо буде потреба і стане холодніше, то ми відновимо подачу тепла”, – наголосив Коба.

Також директор теплокомуненерго звернувся до володимирчан з проханням сплатити платіжки за надане опалення. За його словами, борг підприємству, без врахування березня, становить 8 мільйонів гривень.

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Теги: тепло, Володимир-Волинський
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