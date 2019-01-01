У місті на Волині «прикрутили» тепло





Про це під час оперативної наради 9-го квітня розповів директор теплокомуненерго Сергій Коба, пише



Так, від 8-го квітня у Володимирі-Волинському призупинили опалювальний сезон.



“Температурний режим нам дозволяє призупинити. Три доби було вище +8, вчора взагалі +19 в день. Якщо буде потреба і стане холодніше, то ми відновимо подачу тепла”, – наголосив Коба.



Також директор теплокомуненерго звернувся до володимирчан з проханням сплатити платіжки за надане опалення. За його словами, борг підприємству, без врахування березня, становить 8 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському призупинили опалювальний сезон.Про це під час оперативної наради 9-го квітня розповів директор теплокомуненерго Сергій Коба, пише БУГ Так, від 8-го квітня у Володимирі-Волинському призупинили опалювальний сезон.“Температурний режим нам дозволяє призупинити. Три доби було вище +8, вчора взагалі +19 в день. Якщо буде потреба і стане холодніше, то ми відновимо подачу тепла”, – наголосив Коба.Також директор теплокомуненерго звернувся до володимирчан з проханням сплатити платіжки за надане опалення. За його словами, борг підприємству, без врахування березня, становить 8 мільйонів гривень.

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