У місті на Волині «прикрутили» тепло
Сьогодні, 10:44
У Володимирі-Волинському призупинили опалювальний сезон.
Про це під час оперативної наради 9-го квітня розповів директор теплокомуненерго Сергій Коба, пише БУГ.
Так, від 8-го квітня у Володимирі-Волинському призупинили опалювальний сезон.
“Температурний режим нам дозволяє призупинити. Три доби було вище +8, вчора взагалі +19 в день. Якщо буде потреба і стане холодніше, то ми відновимо подачу тепла”, – наголосив Коба.
Також директор теплокомуненерго звернувся до володимирчан з проханням сплатити платіжки за надане опалення. За його словами, борг підприємству, без врахування березня, становить 8 мільйонів гривень.
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Про це під час оперативної наради 9-го квітня розповів директор теплокомуненерго Сергій Коба, пише БУГ.
Так, від 8-го квітня у Володимирі-Волинському призупинили опалювальний сезон.
“Температурний режим нам дозволяє призупинити. Три доби було вище +8, вчора взагалі +19 в день. Якщо буде потреба і стане холодніше, то ми відновимо подачу тепла”, – наголосив Коба.
Також директор теплокомуненерго звернувся до володимирчан з проханням сплатити платіжки за надане опалення. За його словами, борг підприємству, без врахування березня, становить 8 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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