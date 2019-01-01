У Луцьку викрили декілька підпільних «наливайок»
Сьогодні, 12:43
У Луцьку викрили декілька "точок" продажу сурогату.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Так, алкоголь сумнівної якості продавали біля будинку на вулиці Залізничній, 7.
За це правопорушення продавчиня предстане перед судом та нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП (штраф від 3400 до 10200 гривень).
До слова, муніципали виявили ще ряд адрес, де ймовірно продають таку продукцію.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
Так, алкоголь сумнівної якості продавали біля будинку на вулиці Залізничній, 7.
За це правопорушення продавчиня предстане перед судом та нестиме відповідальність передбачену ч.3 ст. 156 КУпАП (штраф від 3400 до 10200 гривень).
До слова, муніципали виявили ще ряд адрес, де ймовірно продають таку продукцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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