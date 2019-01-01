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Фірмовий магазин «Jasmine» в оновленому форматі відкрили у «ПортCity»*

Фірмовий магазин «Jasmine» в оновленому форматі відкрили у «ПортCity»*
Оновлений магазин провідного українського виробника корсетної білизни розпочав роботу 9 квітня в ТРЦ "ПортCity" на 1-му поверсі.

Просторий, світлий, атмосферний магазин з розширеним асортиментом чекає на своїх прихильниць.

Жіноча білизна торгової марки "Jasmine" – це завжди висока якість, трендові колекції, комфортна посадка і привабливі ціни. Дизайнери компанії створюють колекції, що вражають уяву стильними новинками і втілюють в реальність найзаповітніші бажання всіх модниць світу.

Оновлений магазин "Jasmine" чекає своїх модниць в ТРЦ ПортCity, 1-й поверх.

Фірмовий магазин «Jasmine» в оновленому форматі відкрили у «ПортCity»*
Фірмовий магазин «Jasmine» в оновленому форматі відкрили у «ПортCity»*
Фірмовий магазин «Jasmine» в оновленому форматі відкрили у «ПортCity»*
Фірмовий магазин «Jasmine» в оновленому форматі відкрили у «ПортCity»*

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Теги: Jasmine, ПортCity
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