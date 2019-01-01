У Луцьку на Львівській – ями завглибшки понад 6 сантиметрів
Сьогодні, 16:50
У Луцьку та області триває комісійний огляд доріг.
Про це повідомляє управління патрульної поліції у Facebook.
Поліцейські відділу безпеки дорожнього руху, спільно з представниками служби автомобільних доріг та комунальних організацій, відповідальних за утримання вулиць, обстежують дороги загального користування, вулиці і залізничні переїзди.
До 21 квітня триває практичний етап огляду, коли комісія визначається з необхідними обсягами ремонтних робіт та заходами з ліквідації недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі. Так, фіксують стан проїзної частини, узбіч, смуг відведення, тротуарів, дорожніх знаків.
«Усі результати відображаються в актах огляду, в яких зазначають терміни завершення робіт чи строки, коли мають бути усунені виявлені недоліки. Після 21 квітня буде надана вся підсумкова інформація за результатами огляду, а утримувачі доріг повинні будуть їх відремонтувати. На усунення недоліків дається певний період часу, здебільшого, близько 10 днів», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Богдан Павлович.
Ямковість, напливи на проїжджій частині і пошкоджені тротуари виявили сьогодні на вулиці Львівській у Луцьку. Зокрема, є вибоїни висотою більше допустимих 6 сантиметрів.
«У таких випадках складається акт, а відповідальній особі видається вимога на усунення недоліку. Якщо протягом вказаного періоду недолік не усунуть, то на посадову особу, відповідальну за утримання ділянки вулично-шляхової мережі, можуть накласти штраф до 1020 гривень», - інформує інспектор відділу безпеки дорожнього руху Роман Герасимчук.
Натомість на бульварі Дружби Народів проїжджа частина акуратно заасфальтована.
«Тут було дуже багато вибоїн. Протягом року ми писали постійні вимоги на усунення недоліків, складали адміністративні матеріали і нарешті ці недоліки виправлені, автомобілі їздять нормальною дорогою», - додає Роман Герасимчук.
Ряд вибоїн та інших недоліків зафіксували і на інших ділянках вулиць у Луцьку.
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Про це повідомляє управління патрульної поліції у Facebook.
Поліцейські відділу безпеки дорожнього руху, спільно з представниками служби автомобільних доріг та комунальних організацій, відповідальних за утримання вулиць, обстежують дороги загального користування, вулиці і залізничні переїзди.
До 21 квітня триває практичний етап огляду, коли комісія визначається з необхідними обсягами ремонтних робіт та заходами з ліквідації недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі. Так, фіксують стан проїзної частини, узбіч, смуг відведення, тротуарів, дорожніх знаків.
«Усі результати відображаються в актах огляду, в яких зазначають терміни завершення робіт чи строки, коли мають бути усунені виявлені недоліки. Після 21 квітня буде надана вся підсумкова інформація за результатами огляду, а утримувачі доріг повинні будуть їх відремонтувати. На усунення недоліків дається певний період часу, здебільшого, близько 10 днів», - розповів інспектор Патрульної поліції Волині Богдан Павлович.
Ямковість, напливи на проїжджій частині і пошкоджені тротуари виявили сьогодні на вулиці Львівській у Луцьку. Зокрема, є вибоїни висотою більше допустимих 6 сантиметрів.
«У таких випадках складається акт, а відповідальній особі видається вимога на усунення недоліку. Якщо протягом вказаного періоду недолік не усунуть, то на посадову особу, відповідальну за утримання ділянки вулично-шляхової мережі, можуть накласти штраф до 1020 гривень», - інформує інспектор відділу безпеки дорожнього руху Роман Герасимчук.
Натомість на бульварі Дружби Народів проїжджа частина акуратно заасфальтована.
«Тут було дуже багато вибоїн. Протягом року ми писали постійні вимоги на усунення недоліків, складали адміністративні матеріали і нарешті ці недоліки виправлені, автомобілі їздять нормальною дорогою», - додає Роман Герасимчук.
Ряд вибоїн та інших недоліків зафіксували і на інших ділянках вулиць у Луцьку.
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