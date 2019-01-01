У Луцьку на Львівській – ями завглибшки понад 6 сантиметрів

У Луцьку та області триває комісійний огляд доріг.Про це повідомляє управління патрульної поліції у Facebook.Поліцейські відділу безпеки дорожнього руху, спільно з представниками служби автомобільних доріг та комунальних організацій, відповідальних за утримання вулиць, обстежують дороги загального користування, вулиці і залізничні переїзди.До 21 квітня триває практичний етап огляду, коли комісія визначається з необхідними обсягами ремонтних робіт та заходами з ліквідації недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі. Так, фіксують стан проїзної частини, узбіч, смуг відведення, тротуарів, дорожніх знаків.«Усі результати відображаються в актах огляду, в яких зазначають терміни завершення робіт чи строки, коли мають бути усунені виявлені недоліки. Після 21 квітня буде надана вся підсумкова інформація за результатами огляду, а утримувачі доріг повинні будуть їх відремонтувати. На усунення недоліків дається певний період часу, здебільшого, близько 10 днів», - розповів інспектор Патрульної поліції ВолиніЯмковість, напливи на проїжджій частині і пошкоджені тротуари виявили сьогодні на вулиці Львівській у Луцьку. Зокрема, є вибоїни висотою більше допустимих 6 сантиметрів.«У таких випадках складається акт, а відповідальній особі видається вимога на усунення недоліку. Якщо протягом вказаного періоду недолік не усунуть, то на посадову особу, відповідальну за утримання ділянки вулично-шляхової мережі, можуть накласти штраф до 1020 гривень», - інформує інспектор відділу безпеки дорожнього рухуНатомість на бульварі Дружби Народів проїжджа частина акуратно заасфальтована.«Тут було дуже багато вибоїн. Протягом року ми писали постійні вимоги на усунення недоліків, складали адміністративні матеріали і нарешті ці недоліки виправлені, автомобілі їздять нормальною дорогою», - додає Роман Герасимчук.Ряд вибоїн та інших недоліків зафіксували і на інших ділянках вулиць у Луцьку.