«Аналізи можна не здавати»: голова РДА на Волині запрошує команду Зеленського на дебати

Андрій Линдюк запрошує на дебати регіональних представників команди кандидата в Президенти Володимира Зеленського.



Офіційне запрошення Андрій Линдюк опублікував на своїй сторінці у



"21 квітня 2019 року - це точно буде історична дата! Або ми продовжуємо шлях реформ в напрямі до НАТО і Європейського Союзу, або зупиняємось, щоб ризикнути!



Для того, щоб зробити правильний, а головне усвідомлений вибір всі адекватні українці чекають ДЕБАТІВ між кандидатами в Президенти Порошенком і Зеленським.



Цієї неділі, 14 квітня, за пропозицією Зеленського Порошенко погодився на дебати на Олімпійському стадіоні. Чи вони будуть... скоро дізнаємось.



Але кандидати в Президенти далеко і не завжди детально готові спілкуватись про поточні проблеми на місцях, тому пропоную представникам команди Зеленського, які є в Маневицькому районі провести дебати на районному рівні. Готовий подебатувати про їхнє бачення реалізації освітньої та медичної реформи у нашому краї, про бачення розвитку сільського і лісового господарства, покращення надання адміністративних послуг, місцевих програм соціального захисту, децентралізації, бюджетування тощо.



Впевнений, раз мовчить "нова команда" в Києві, щодо багатьох питань, то "молода команда Зеленського" Маневицького району, яка планує реалізовувати його політику готова публічно подискутувати!



P.S. Враховуючи, що вчора до мене заходив помічник народного депутата Ірини Констанкевич від УКРОПу, чи то "Слуги народу" Олександр Самчук і сказав, що скоро в районі будуть зміни і "вони прийдуть до влади", тому логічно, що насамеперд саме йому пропоную подебатувати. Але, якщо буде і інший представник, то я не проти.



Шкода, що прихильник Зе-команди не захотів відремонтувати стадіон в Маневичах, тому пропоную зустрітись в Районному будинку культури, який відремонтувала команда Порошенка!



Приходьте. Час пропонуйте. Аналізи можна не здавати)))

Думай...те!



З повагою, представник команди Порошенка, якщо хочете, порохобот, Андрій ЛИНДЮК!



P.P.S. Дякую моєму другу, голові Новосанжарської РДА Сергію Бульбасі за ідею!", - йдеться в дописі.





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