В Україні дозволили замінити касові апарати смартфонами та планшетами

Державна фіскальна служба внесла в реєстр 8 нових моделей касових апаратів, які дозволяють проводити розрахунок за допомогою смартфону або планшету.Серед нових касових апаратів знаходиться й система так званого електронного чека, яка дозволить продавати товари, використовуючи спеціальні програми на комп’ютері, смартфоні або ж планшеті, - пишуть Факти.Нові касові апарати пропонують використовувати в режимі тестування усім зацікавленим суб’єктам господарювання.У Державній фіскальній службі заявили, що експеримент триватиме до кінця 2019 року, а за його результатами приймуть рішення щодо впровадження технології у широкий обіг.Заміна касових апаратів на смартфони і планшети має скоротити відповідні витрати підприємців.До слова, у Міжнародному валютному фонді вважають, що зростання економіки України продовжиться й у 2019-2020 роках.