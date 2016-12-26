В Україні планують запровадити «13-у пенсію»

Павло Розенко переконаний, що вже цього року можна буде виплатити "13-у пенсію".



Про це повідомляє



"Ініціатива президента Петра Порошенка полягає в тому, щоб одноразову виплату, яку пенсіонери отримали у березні і отримають у квітні, зробити постійною. Це може бути у вигляді "13-ї пенсії" наприкінці року. Її будуть отримувати люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію", - пояснив віце-прем’єр-міністр.



За його словами, наразі уряд працює над реалізацією цієї ініціативи.



"Ми проводимо відповідні розрахунки. У нас є всі можливості реалізувати її вже з цього року", - зазначив Розенко.



У березні 2019 року президент Петро Порошенко не виключав введення щорічної, "13-ї пенсії" для тих, хто отримує мінімальну соціальну виплату, у випадку росту економіки країни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Віце-прем’єр-міністрпереконаний, що вже цього року можна буде виплатити "13-у пенсію".Про це повідомляє "Урядовий портал" "Ініціатива президентаполягає в тому, щоб одноразову виплату, яку пенсіонери отримали у березні і отримають у квітні, зробити постійною. Це може бути у вигляді "13-ї пенсії" наприкінці року. Її будуть отримувати люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію", - пояснив віце-прем’єр-міністр.За його словами, наразі уряд працює над реалізацією цієї ініціативи."Ми проводимо відповідні розрахунки. У нас є всі можливості реалізувати її вже з цього року", - зазначив Розенко.У березні 2019 року президент Петро Порошенко не виключав введення щорічної, "13-ї пенсії" для тих, хто отримує мінімальну соціальну виплату, у випадку росту економіки країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію