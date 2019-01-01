У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*
Сьогодні, 18:11
12, 13 та 14 квітня відбудеться другий відбірковий тур серед учасників конкурсу «Таланти ПортCity 2019», по завершенню якого професійне журі оголосить 18 півфіналістів.
21 квітня відбудеться півфінал на якому буде обрано 6 фіналістів.
Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ "ПортCity в червні". Тоді ж і будуть обрані та нагороджені переможці конкурсу. Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок.
Офіційні правила учасника:
https://drive.google.com/file/d/12ggNoLVwNpkWIQws47dGR5AQrY3kpjRz/view?fbclid=IwAR2cUbN1feDgYrS81p-57EAR7m2cTk6tKWo9WJ06Mt_PIqImHdGA1cXhlAI
Тож учасників та вболівальників чекають на першому відбірковому турі 12-14 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі!
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21 квітня відбудеться півфінал на якому буде обрано 6 фіналістів.
Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ "ПортCity в червні". Тоді ж і будуть обрані та нагороджені переможці конкурсу. Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок.
Офіційні правила учасника:
https://drive.google.com/file/d/12ggNoLVwNpkWIQws47dGR5AQrY3kpjRz/view?fbclid=IwAR2cUbN1feDgYrS81p-57EAR7m2cTk6tKWo9WJ06Mt_PIqImHdGA1cXhlAI
Тож учасників та вболівальників чекають на першому відбірковому турі 12-14 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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