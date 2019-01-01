У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*

12, 13 та 14 квітня відбудеться другий відбірковий тур серед учасників конкурсу «Таланти ПортCity 2019», по завершенню якого професійне журі оголосить 18 півфіналістів.21 квітня відбудеться півфінал на якому буде обрано 6 фіналістів.Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ "ПортCity в червні". Тоді ж і будуть обрані та нагороджені переможці конкурсу. Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок.Офіційні правила учасника:Тож учасників та вболівальників чекають на першому відбірковому турі 12-14 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі!