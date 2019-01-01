вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*

У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*
12, 13 та 14 квітня відбудеться другий відбірковий тур серед учасників конкурсу «Таланти ПортCity 2019», по завершенню якого професійне журі оголосить 18 півфіналістів.

21 квітня відбудеться півфінал на якому буде обрано 6 фіналістів.

Усі фіналісти конкурсу виступлять на великій професійній сцені з хедлайнерами на річниці ТРЦ "ПортCity в червні". Тоді ж і будуть обрані та нагороджені переможці конкурсу. Це буде феєричне дійство та чудовий старт для майбутніх зірок.

Офіційні правила учасника:

https://drive.google.com/file/d/12ggNoLVwNpkWIQws47dGR5AQrY3kpjRz/view?fbclid=IwAR2cUbN1feDgYrS81p-57EAR7m2cTk6tKWo9WJ06Mt_PIqImHdGA1cXhlAI

Тож учасників та вболівальників чекають на першому відбірковому турі 12-14 квітня в ТРЦ ПортCity на 1-му поверсі!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ПортCity, таланти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні з'явився Антикорупційний суд
Сьогодні, 18:30
Півтисячі студентів та комунальників зібралися на передвеликодню толоку у Луцьку
Сьогодні, 18:18
У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*
Сьогодні, 18:11
У Луцьку заступнику міністра у справах ветеранів показали «місце сили» бійців
Сьогодні, 18:07
На Волині судили двох грабіжників-спільників, які обкрадали людей
Сьогодні, 18:01
Схожі новини
У «ПортCity» відбувся відбірковий тур на конкурс талантів. ФОТО* У «ПортCity» відбувся відбірковий тур на конкурс талантів. ФОТО*
08 квітень, 14:36
У «ПортCity» – конкурс талантів* У «ПортCity» – конкурс талантів*
05 квітень, 11:09
«StrikeCity» кличе на День боулера* «StrikeCity» кличе на День боулера*
10 квітень, 10:06
Фірмовий магазин «Jasmine» в оновленому форматі відкрили у «ПортCity»* Фірмовий магазин «Jasmine» в оновленому форматі відкрили у «ПортCity»*
09 квітень, 15:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині щасливому батькові вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 18:48
 0
В Україні з'явився Антикорупційний суд
Сьогодні, 18:30
 0
Півтисячі студентів та комунальників зібралися на передвеликодню толоку у Луцьку
Сьогодні, 18:18
 0
У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*
Сьогодні, 18:11
 0
У Луцьку заступнику міністра у справах ветеранів показали «місце сили» бійців
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8