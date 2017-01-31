вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі

Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі
Сміттєзвалище у селі Брище знаходиться у жахливому стані. Місцеві мешканці обіцяють бунт, якщо ситуацію не вирішать.

Про це пише Народний контроль у Facebook.

Луцьке сміттєзвалище, що знаходиться на території села Брище Княгининівської сільської ради, розростається за межі орендованої території. Дорога до полігону перетворилася на сміттєвий «тунель», а поряд у лісопосадку зливають отруйний фільтрат.

Відтак, депутати сільської ради та місцеві жителі, які не хочуть жити поряд із зоною екологічного лиха - б’ють на сполох.

«Місто орендує невелику частину під полігон, а засмічує в три рази більшу територію. Експлуатація полігону ведеться з порушеннями: вчасно не робиться пересипка ґрунтом сміття, яка має затримувати фільтрат і сміття, не має нормального захисного валу, фільтрат тече річкою у наші поля, де попадає у воду, яку ми п'ємо. В Брищі за минулий рік померло 5 людей від онко», - пише депутат Княгининівської ОТГ Алла Жупанюк.

Ще одна обраниця громади Анна Войтюк розповіла, що з проблемою зверталися до Луцької РДА. У стінах ради з’ясували, що Державна екологічна інспекція провела перевірку: виявила ряд порушень екологічного законодавства та склала припис Луцькій міській раді щодо їх усунення.

«Домовились про те, що ми зі своєї сторони колегіально звертаємося до Луцької міської ради з вимогою щодо усунення вказаної проблеми та повідомляємо про свої наміри ініціювати розірвання договору. Ідемо на чергову сесію Луцької міської ради, щоб озвучити та обговорити наше звернення. Тарас Яковлев також буде зустрічатися з міською владою та озвучить наші подальші спільні наміри звертатись до суду щодо розірвання договору оренди», - повідомила депутат.

Також зауважила, що княгининівська влада самоусунулася від вирішення цієї проблеми.
Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі
Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі
Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі
Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі
Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, сміттєзвалище, екологія, Брище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волинь їде віце-прем'єр-міністр України
Сьогодні, 13:48
На ківерцівському вокзалі виявили невідомий предмет
Сьогодні, 13:37
Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі
Сьогодні, 13:30
На Волині грабіжник розбив скло в автівці та викрав речі водія
Сьогодні, 13:17
Хлопця, який за незрозумілих обставин опинився у важкому стані в Німеччині, перевезли на Волинь
Сьогодні, 13:16
Схожі новини
На сміттєзвалищі у Брищі збудували дамбу На сміттєзвалищі у Брищі збудували дамбу
31 січень, 2017, 13:01
Дамба, пересипка, сортування: проінспектували сміттєзвалище в Брищах Дамба, пересипка, сортування: проінспектували сміттєзвалище в Брищах
28 січень, 2017, 19:52
Планують провести конкурс на дегазацію сміттєзвалища в Брищі Планують провести конкурс на дегазацію сміттєзвалища в Брищі
18 січень, 2017, 11:24
Сміттєспалювальна піч під Луцьком: жителі Милуш і Княгининка проти Сміттєспалювальна піч під Луцьком: жителі Милуш і Княгининка проти
07 листопад, 2016, 08:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Рожищі відловили 15 безпритульних собак: забрали навіть самку з щенятами
Сьогодні, 14:01
 0
На Волинь їде віце-прем'єр-міністр України
Сьогодні, 13:48
 0
На ківерцівському вокзалі виявили невідомий предмет
Сьогодні, 13:37
 0
Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі
Сьогодні, 13:30
 0
На Волині грабіжник розбив скло в автівці та викрав речі водія
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8