Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі
Сьогодні, 13:30
Сміттєзвалище у селі Брище знаходиться у жахливому стані. Місцеві мешканці обіцяють бунт, якщо ситуацію не вирішать.
Про це пише Народний контроль у Facebook.
Луцьке сміттєзвалище, що знаходиться на території села Брище Княгининівської сільської ради, розростається за межі орендованої території. Дорога до полігону перетворилася на сміттєвий «тунель», а поряд у лісопосадку зливають отруйний фільтрат.
Відтак, депутати сільської ради та місцеві жителі, які не хочуть жити поряд із зоною екологічного лиха - б’ють на сполох.
«Місто орендує невелику частину під полігон, а засмічує в три рази більшу територію. Експлуатація полігону ведеться з порушеннями: вчасно не робиться пересипка ґрунтом сміття, яка має затримувати фільтрат і сміття, не має нормального захисного валу, фільтрат тече річкою у наші поля, де попадає у воду, яку ми п'ємо. В Брищі за минулий рік померло 5 людей від онко», - пише депутат Княгининівської ОТГ Алла Жупанюк.
Ще одна обраниця громади Анна Войтюк розповіла, що з проблемою зверталися до Луцької РДА. У стінах ради з’ясували, що Державна екологічна інспекція провела перевірку: виявила ряд порушень екологічного законодавства та склала припис Луцькій міській раді щодо їх усунення.
«Домовились про те, що ми зі своєї сторони колегіально звертаємося до Луцької міської ради з вимогою щодо усунення вказаної проблеми та повідомляємо про свої наміри ініціювати розірвання договору. Ідемо на чергову сесію Луцької міської ради, щоб озвучити та обговорити наше звернення. Тарас Яковлев також буде зустрічатися з міською владою та озвучить наші подальші спільні наміри звертатись до суду щодо розірвання договору оренди», - повідомила депутат.
Також зауважила, що княгининівська влада самоусунулася від вирішення цієї проблеми.
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Про це пише Народний контроль у Facebook.
Луцьке сміттєзвалище, що знаходиться на території села Брище Княгининівської сільської ради, розростається за межі орендованої території. Дорога до полігону перетворилася на сміттєвий «тунель», а поряд у лісопосадку зливають отруйний фільтрат.
Відтак, депутати сільської ради та місцеві жителі, які не хочуть жити поряд із зоною екологічного лиха - б’ють на сполох.
«Місто орендує невелику частину під полігон, а засмічує в три рази більшу територію. Експлуатація полігону ведеться з порушеннями: вчасно не робиться пересипка ґрунтом сміття, яка має затримувати фільтрат і сміття, не має нормального захисного валу, фільтрат тече річкою у наші поля, де попадає у воду, яку ми п'ємо. В Брищі за минулий рік померло 5 людей від онко», - пише депутат Княгининівської ОТГ Алла Жупанюк.
Ще одна обраниця громади Анна Войтюк розповіла, що з проблемою зверталися до Луцької РДА. У стінах ради з’ясували, що Державна екологічна інспекція провела перевірку: виявила ряд порушень екологічного законодавства та склала припис Луцькій міській раді щодо їх усунення.
«Домовились про те, що ми зі своєї сторони колегіально звертаємося до Луцької міської ради з вимогою щодо усунення вказаної проблеми та повідомляємо про свої наміри ініціювати розірвання договору. Ідемо на чергову сесію Луцької міської ради, щоб озвучити та обговорити наше звернення. Тарас Яковлев також буде зустрічатися з міською владою та озвучить наші подальші спільні наміри звертатись до суду щодо розірвання договору оренди», - повідомила депутат.
Також зауважила, що княгининівська влада самоусунулася від вирішення цієї проблеми.
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