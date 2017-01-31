Гори целофану, отруйний фільтрат та мертві птахи: жахіття сміттєзвалища у Брищі

Сміттєзвалище у селі Брище знаходиться у жахливому стані. Місцеві мешканці обіцяють бунт, якщо ситуацію не вирішать.Про це пише Народний контроль у Facebook.Луцьке сміттєзвалище, що знаходиться на території села Брище Княгининівської сільської ради, розростається за межі орендованої території. Дорога до полігону перетворилася на сміттєвий «тунель», а поряд у лісопосадку зливають отруйний фільтрат.Відтак, депутати сільської ради та місцеві жителі, які не хочуть жити поряд із зоною екологічного лиха - б’ють на сполох.«Місто орендує невелику частину під полігон, а засмічує в три рази більшу територію. Експлуатація полігону ведеться з порушеннями: вчасно не робиться пересипка ґрунтом сміття, яка має затримувати фільтрат і сміття, не має нормального захисного валу, фільтрат тече річкою у наші поля, де попадає у воду, яку ми п'ємо. В Брищі за минулий рік померло 5 людей від онко», - пише депутат Княгининівської ОТГЩе одна обраниця громадирозповіла, що з проблемою зверталися до Луцької РДА. У стінах ради з’ясували, що Державна екологічна інспекція провела перевірку: виявила ряд порушень екологічного законодавства та склала припис Луцькій міській раді щодо їх усунення.«Домовились про те, що ми зі своєї сторони колегіально звертаємося до Луцької міської ради з вимогою щодо усунення вказаної проблеми та повідомляємо про свої наміри ініціювати розірвання договору. Ідемо на чергову сесію Луцької міської ради, щоб озвучити та обговорити наше звернення.також буде зустрічатися з міською владою та озвучить наші подальші спільні наміри звертатись до суду щодо розірвання договору оренди», - повідомила депутат.Також зауважила, що княгининівська влада самоусунулася від вирішення цієї проблеми.